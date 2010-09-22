T24 LogoT24 Logo
Gündem

10 AYRI BOMBALAMAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 22:50

-10 AYRI BOMBALAMAYLA İLGİLİ 2 GÖZALTI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - İstanbul'da, İBDA/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 9 yıl önceki 10 ayrı bombalama olayına karıştıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı.  Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İBDA/C üyesi oldukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan zanlıların, 2001 yılında meydana gelen 10 ayrı bombalama olayı dolayısıyla polis tarafından 9 yıldır arandığı belirtildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Zanlıların karıştıkları belirtilen olaylar şöyle:  ''Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 31 Aralık 2001'de bomba patlatılması. Eminönü'nde 4 Ağustos 2001'de bir bankanın bankamatiğinin bombalanması. Eminönü'nde 30 Eylül 2001'de bir otelin önünde bomba patlatılması. Beşiktaş'ta 28 Ekim 2001'de bir GSM bayisinin bombalanması. Eminönü'nde 31 Ekim 2001'de bir yayınevine konulan bombanın patlatılması. Fatih'te 21 Kasım 2001'de bir restoranın vitrin camına bırakılan bombanın patlatılması. Beşiktaş'ta 1 Aralık 2001'de bir dağıtım şirketinin önünde bomba patlatılması. Sarıyer'de 2001 yaz aylarında bir aracın altına bomba konulması. Beşiktaş'ta 2001 Ağustos ayında bir eğlence merkezinin önüne bomba bırakılması. Beşiktaş'ta 2001 yaz aylarında bir bara yönelik bombalama eylemi.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24