10 ayda 41 bin şirket ve iş yeri kapandı

Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisinin giderek arttığı yılın ilk on ayında kapanan şirket ve işyeri sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 41 bin 95’e ulaşırken, aynı dönemde kurulan şirket ve işyeri sayısı 83 bin 946 ile geçen yılın yüzde 4.6 altında kaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kurulan kapanan şirket ve kooperatifler ile ticaret unvanlı işyerlerine ilişkin Ekim ayı istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket ve işyeri sayısı yüzde 19 azalarak 6 bin 20’ye inerken, kapanan şirket ve işyeri sayısı yüzde 40.3 artarak 2 bin 498’e ulaştı.



Kurulan şirket sayısı yüzde 26.7 azaldı



Kurulan şirket ve kooperatif sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26.7 azalarak 4 bin 126’dan 3 bin 26’ya düşerken, kapanan şirket sayısı da yüzde 6.4 azalışla 607’den 568’e indi. Bu ayda yeni kurulan 3 bin 26 şirketin bin 141’i İstanbul, 314’ü Ankara, 198’i İzmir ve bin 373’ü diğer illerde yer aldı.



Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatifin; 874’ü toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 534’ü imalat, 432’si inşaat, 414’ü gayrimenkul, kiralama ve iş faaliyetleri, 261’i ulaştırma, depolama ve haberleşme, 114’ü otel ve lokantalar, 75’i eğitim, 74’ü madencilik ve taşocakçılığı, 69’u sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 59’u mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 53’ü diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 33’ü tarım, avcılık ve ormancılık, 32’si elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı, 2’si balıkçılık sektöründen oluştu.



Ocak-Ekim döneminde kurulan şirket ve kooperatif sayısı geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7.3 azalarak 43 bin 239’a, kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise yüzde 3.9 azalarak 7 bin 748’e düştü.



Ekim’de açılan işyeri sayısı yüzde 9.4 azaldı



Kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı Ekim ayında yüzde 9.4 azalarak 3 bin 306’dan 2 bin 994’e düştü. Kapanan ticaret unvanlı işyerleri sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64.4 artarak bin 174’den bin 930’a yükseldi. Bu ayda yeni kurulan 2 bin 994 ticaret unvanlı işyerinin; bin 200’ü İstanbul, 349’u Ankara, 117’si İzmir ve bin 328’i diğer illerde yer aldı.



Geçen ay kurulan ticaret unvanlı işyerinin; bin 161’i toptan ve perakende ticaret, motosiklet, kişisel ve ev eşyalarının onarımı, 558’i inşaat, 420’si ulaştırma, depolama ve haberleşme, 228’i imalat, 208’i otel ve lokantalar, 197’si gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, 88’i mali aracı kuruluşların faaliyetleri, 85’i diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri, 27’si eğitim, 8’i sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 6’sı tarım, avcılık ve ormancılık, 5’i madencilik ve taşocakçılığı, 2’si elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı ve 1’i balıkçılık sektöründen oluştu.



Anılan dönemde kurulan ticaret unvanlı işyeri sayısı yüzde 1.6 azalarak 40 bin 707’ye inerken, kapanan ticaret unvanlı işyeri sayısı da yüzde 72.3 artarak 33 bin 347’ye çıktı.

