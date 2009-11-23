10 ayda 25 milyon turist geldi

T24 - Türkiye'ye gelen turist sayısı yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.96 artışla 24.45 milyon kişiye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladığı verilere göre, Türkiye'ye gelen turist sayısı Ekim'de ise yüzde 6.28 artışla 2.62 milyon oldu.

İlk 10 aylık dönemde en çok ziyaretçi gelen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16.52 pay ve 4.04 milyon kişi ile birinci, Rusya yüzde 10.56 ve 2.58 milyon ile ikinci, İngiltere yüzde 9.56 ve 2.34 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk üçü Bulgaristan, İran, Hollanda, Gürcistan, Fransa, Amerika ve İtalya izledi. İlk üç haricinde Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gönderen ülkeler Bulgaristan, İran ve Hollanda oldu.



Yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye giriş yapan turistlerin en çok kullandıkları sınır kapısı ise yüzde 32.25 pay ve 7.89 milyon kişi ile Antalya olurken ikinci ve üçüncü sırayı İstanbul ve Muğla sınır kapıları aldı.



9 ayda 16 milyar dolar geldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayında yayımladığı verilere göre ödemeler dengesinin önemli kalemlerinden biri olan turizm gelirleri 2009'un ilk dokuz ayında 16.24 milyar dolar oldu. En yüksek turizm geliri 3.814 milyar dolar ile Ağustos ayında elde edildi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) Ekim ayında yayımlanan "Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar" raporuna göre turizm gelirlerinin, 2010 yılı için 22.5 milyar dolar, 2011 için 23.5 milyar dolar, 2012 için 24.5 milyar dolar olması bekleniyor.