10 ay önce selasını okutan temizlik işçisi öldü

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA) - ADANA\'nın Feke ilçesinde 10 ay önce selasını okutan Mustafa Tekdemir (55), siroz nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı camiden ikinci kez selası okunan Akdemir, toprağa verildi.

Feke Devlet Hastanesi\'nde temizlik işlerinde çalışan Mustafa Tekdemir, 2 Şubat günü Merkez Camii\'ne gtiti. Cami imamına, Mustafa Tekdemir\'in öldüğünü, selasının okunması gerektiğini söyledi. Hatta üzerinde selası okunacak kişinin adı olarak Mustafa Tekdemir yazan kağıdı da verdi. Tekdemir\'i tanımayan imam da sela okudu.

Selayı duyunca evine giden yakınları karşılarında Mustafa Tekdemir\'i gördü. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Tekdemir, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi\'ne yatırıldı. Burada bir süre tedavi edilen Mustafa Tekdemir, geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye götürülen ve siroz hastası olan Tekdemir, 5 Aralık günü hayatını kaybetti. Tekdemir için Merkez Camii\'nden tekrar sela okudu. Tekdemir, Feke Asri Mezarlık\'ta toprağa verildi.



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