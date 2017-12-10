10 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ STADI\'NDAKİ SALDIRININ YILDÖNÜMÜ...
Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak. Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.
SÜPER LİG\'de 15. hafta maçları devam edecek
14.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor
16.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir
19.30 Kayserispor - Beşiktaş
FENERBAHÇE
Bugünü de izinli geçirecek olan Sarı-lacivertliler, yarın Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TFF 1. LİG
13.00 Denizlispor - Samsunspor
15.30 Grandmedical Manisaspor - Altinordu
18.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor
TFF 2. ve 3. Lig\'de 16. hafta karşılaşmaları devam edecek.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Eskişehir Basket - Trabzonspor
15.15 Banvit - İstanbul Bşb.
19.30 Fenerbahçe Doğuş - Yesilgiresun Belediye
GOLF
Antalya\'nın Serik iyçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.