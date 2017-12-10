10 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ STADI\'NDAKİ SALDIRININ YILDÖNÜMÜ...

Beşiktaş Stadı dışında yaşanan terör eyleminin yıldönümü nedeniyle bugün Vodafone Park Kartal Yuvası önünde lokma dağıtılacak ve dua okunacak. Lokma dağıtımı ve duaya 2. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de katılacak.

SÜPER LİG\'de 15. hafta maçları devam edecek

14.00 Osmanlıspor - Aytemiz Alanyaspor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir

19.30 Kayserispor - Beşiktaş

FENERBAHÇE

Bugünü de izinli geçirecek olan Sarı-lacivertliler, yarın Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1. LİG

13.00 Denizlispor - Samsunspor

15.30 Grandmedical Manisaspor - Altinordu

18.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor

TFF 2. ve 3. Lig\'de 16. hafta karşılaşmaları devam edecek.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

13.00 Eskişehir Basket - Trabzonspor

15.15 Banvit - İstanbul Bşb.

19.30 Fenerbahçe Doğuş - Yesilgiresun Belediye

GOLF

Antalya\'nın Serik iyçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü\'nde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi.