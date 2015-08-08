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10 Ağustos'ta İstanbul'un 5 ilçesinde elektrikler kesilecek

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şöyle: Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Maltepe ve Üsküdar

08 Ağustos 2015 15:22

Tuzla, Beykoz, Ümraniye, Maltepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 10 Ağustos'ta elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 09.00-14.00 saatleri arasında Evliya Çelebi Mahallesi Yurdakul, Özgümüş, Paksoy, Eşref, Kurşunlu, Özen, Ensar, Öncü, Hatboyu, Gölge, Sade, Mimarbaşı, Kırım, Üstündağ, Ulus, Gül Ağacı, Ayyıldız, Pertev, Gündoğdu, Süleyman Hilmi Tunahan, Ela, Şener, Müştak, Feraset, Hacı Bayram Veli, Çelebi, Hızır Reis, Melik, İhtişam, Ziver Çıkmazı, Sefa, Banu, Lalegül ve Doğukan sokaklarına enerji verilemeyecek.

Beykoz'da saat 09.00-16.00'da Cumhuriyet Mahallesi Muttalip Yavuz, Cumhuriyet, Atatürk, Demokrasi Çıkmazı, Beykoz, Aziz Demiray, Polonez, 75. Yıl ve Adam Mickiewicz, sokakları elektrik alamayacak.

Ümraniye'de 09.00 ile 11.00 saatleri arasında arasında Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ, Madenler Mahallesi İdealist Kent, Palandöken, Cebeci ve Soytürk sokakları, 11.00-13.00'de Necip Fazıl Mahallesi Zerafet, Alemdağ, Sarıkaya, Yılmaz, Sultan Veled, Şahsuvaroğlu ve Dilektaşı Sokak, saat 13.00 ile 15.00 arasında ise Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ, Gaffar Okkan, Talha, Sarıkaya, Güllü, Öykü ve Bıçkın Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

Maltepe'de 09.00-14.00'de Bağlarbaşı Mahallesi Beyza, Mor Lale, İkinci İlkokul, Faik Bey, Taşlık, Sümbül, Ortanca, Şehit Mustafa Dündar, Nevin, Gülyolu, Kooperatif, Alev, İnönü, Ceyhan, Ihlamur, Çakmak, Akil Muhtar, Sülün, Santral ve Bağdat sokaklarında enerji kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da ise 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Küplüce Mahallesi Mehmet Ağa Sokak elektrik alamayacak.

 

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