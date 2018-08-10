10 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray
SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
21.45 Kardemir Karabükspor - Adana Demirspor
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
12.30 Siyah beyazlı kulüp, Volvo Car Turkey ile sponsorluk anlaşması imzalayacak
11.00 Beşiktaş, Akhisaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
11.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde fikstür çekimi gerçekleşecek.