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Spor

10 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG  21

10 Ağustos 2018 12:23

SPOR TOTO SÜPER LİG 
21.45 MKE Ankaragücü - Galatasaray

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
21.45 Kardemir Karabükspor - Adana Demirspor 

FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ
12.30 Siyah beyazlı kulüp, Volvo Car Turkey ile sponsorluk anlaşması imzalayacak 
11.00 Beşiktaş, Akhisaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili ekip Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL
11.00 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde fikstür çekimi gerçekleşecek. 

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