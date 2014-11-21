10-0'lık mağlubiyet sonrası ilk 11'i gönderdiler

İsviçre 3. Lig ekiplerinden Grenchen'in, sahasında Lucerne'in genç takımına 10-0 yenilmesi sonrasında, 11 futbolcu kulüpten kovuldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ligin son sırasında yer alan Grenchen'in, rakibine 10-0 yenilmesinin faturası, futbolculara çıkarıldı.



Ligde 14 hafta sonunda sadece 5 puan toplayabilen Grenchen'de, 11 futbolcunun görevine son verildi.



Kulüp yetkilileri, ertesi gün antrenman sahasına gelen takımın 11 oyuncusundan, eşyalarını tesislerden toplamasını istedi.



Kulübün sportif direktörü Renato Brun, aldıklara karar ilişkin yaptığı açıklamada, "Acımasız bir durum gibi gelebilir ama söz konusu futbolcular bu ligde oynayacak kaliteye sahip değiller. Kulüpte işler düzgün gitmediğinde, takımın sorumlusu olarak bir şeyler yapmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.