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Ekonomi

1 YTL = 3 Dolar

Dolaşımdan kalkan YTL banknotlar, koleksiyon piyasasında değer kazandı.

12 Nisan 2009 03:00

Dolaşımdan kalkan YTL banknotlar, koleksiyon piyasasında değer kazandı. 1 YTL değerindeki banknotların çil olanları, 3 dolara alınıp satılıyor

Ü ç yıl süre ile dolaşımda kaldıktan sonra 2009 yılbaşında dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotları, koleksiyon piyasasında değer kazanmaya başladı. 1 YTL değerindeki banknotların çil olanları, koleksiyoncular arasında 3 dolara kadar çıkan fiyatlarla alınıp satılmaya başlandı. 100 YTL değerindeki banknotun A ve B serilerinin fiyatı ise 150 dolara kadar çıktı.

Nümismat (para koleksiyonu) dünyasının önde gelen isimlerinden Güvendik Fişekçioğlu, konu hakkında şöyle dedi: “YTL diye adlandırılan 8. emisyon banknotların özellikle A ve B serileri, yılbaşından bu yana yavaş yavaş kıymet kazanmaya başladı. Zaman geçtikçe bu kıymet artışı hızlanacak ve bu banknotları çil olarak saklayarak sabredenler, iyi bir kazanç elde edecekler.”

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