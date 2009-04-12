1 YTL = 3 Dolar

Ü ç yıl süre ile dolaşımda kaldıktan sonra 2009 yılbaşında dolaşımdan kaldırılan Yeni Türk Lirası banknotları, koleksiyon piyasasında değer kazanmaya başladı. 1 YTL değerindeki banknotların çil olanları, koleksiyoncular arasında 3 dolara kadar çıkan fiyatlarla alınıp satılmaya başlandı. 100 YTL değerindeki banknotun A ve B serilerinin fiyatı ise 150 dolara kadar çıktı.Nümismat (para koleksiyonu) dünyasının önde gelen isimlerinden Güvendik Fişekçioğlu, konu hakkında şöyle dedi: “YTL diye adlandırılan 8. emisyon banknotların özellikle A ve B serileri, yılbaşından bu yana yavaş yavaş kıymet kazanmaya başladı. Zaman geçtikçe bu kıymet artışı hızlanacak ve bu banknotları çil olarak saklayarak sabredenler, iyi bir kazanç elde edecekler.”