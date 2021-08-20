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1 yılda İstanbul'daki konut fiyatları yüzde 51'e kadar arttı: En pahalı semtler hangileri?

"Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahalı ilçeler"

20 Ağustos 2021 11:25

En çok nüfusa sahip olan il İstanbul gayrimenkul değeri konusunda da birçok şehrin önünde yer alıyor. Ulaşımdan manzaraya birçok detay bölgenin değerlenmesini etkilese de pandemiyle konut seçimlerinde değişiklik yaşandı. Endeksa CEO’su Görkem Öğüt, en çok değer kazanan ilçelerin yıllık değer değişimine bakıldığında Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar olduğunu ifade etti. Endeksa verilerine göre Adalar’da konutlar son 1 yılda yüzde 51,95 değer kazandı diyen Öğüt, "Adalar’dan sonra en fazla değer artışının Şile’de olduğu görülüyor. Şile’de konutların yıllık değer artışı yüzde 51,83 seviyesinde. En fazla değer artışı olan üçüncü ilçe olan Sarıyer’de ise yıllık değer artışı yüzde 36,97 seviyesinde.
 
Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre uzmanlar nedenleriyle birlikte değerlenen ve değerlenecek İstanbul semtlerini sıraladı.

"Metrekare satış fiyatı 15 bin 857 TL"

Endeksa CEO’su Görkem Öğüt konuyla ilgili yaptığı açıklamada İstanbul’un en değerli ilçesinin sırasıyla Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy ve Adalar olduğunu belirtti. Öğüt sözlerine şöyle devam etti:
 
"Sarıyer’de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 15 bin 857 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 466 bin 750 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 48 yıl. Beşiktaş’ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 14 bin 844 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 881 bin 628 TL, geri dönüş süresi 44 yıl. Bakırköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 85 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 540 bin 80 TL, geri dönüş süresi 38 yıl. Kadıköy’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 738 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 458 bin TL, geri dönüş süresi 38 yıl. Adalar’da ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 127 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 395 bin 380 TL, geri dönüş süresi 36 yıl."
Öğüt en çok değer kazanan ilçelerin yıllık değer değişimine bakıldığında Adalar, Şile, Büyükçekmece, Sarıyer ve Avcılar olduğunu ifade etti.
 
"Endeksa verilerine göre Adalar’da konutlar son 1 yılda yüzde 51.95 değer kazandı" diyen Öğüt, "Adalar’dan sonra en fazla değer artışının Şile’de olduğu görülüyor. Şile’de konutların yıllık değer artışı yüzde 51.83 seviyesinde. En fazla değer artışı olan üçüncü ilçe olan Sarıyer’de ise yıllık değer artışı yüzde 36.97 seviyesinde. Bu bölgelerdeki değer artışını pandeminin etkisine bağlayabiliriz. Pandemi nedeniyle evlerde geçirilen sürenin artması ve uzaktan çalışmanın yaygınlaşması ile şehrin kalabalığından uzak, daha sakin, geniş ve yazlık şeklinde konutların yer aldığı bölgelere talebin arttığını, artan talebin konut fiyatlarını da artırdığını söyleyebiliriz" dedi.
 
Şehrin büyümekte olduğu, yeni konutların yapıldığı ilçelerden Büyükçekmece ve Avcılar'ın ilk 5'e girdiğini ifade eden Öğüt, şu ifadeleri kullandı:
 
"Büyükçekmece’de yıllık değer artışı yüzde 37.32, Avcılar’da ise yüzde 36.58 seviyesinde. Bu iki bölge de yeni gelişmekte olduğu için konut metrekare satış fiyatları diğer ilçelere göre daha uygun ve geri dönüş süreleri de makul seviyelerde olduğu için özellikle yatırım için cazip konumda. Bu sebeple de yabancı yatırımcı veya başka illerde yaşayıp İstanbul’da konut yatırımı yapmak isteyenlerin talep gösterdiği bölgeler."

"Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahalı ilçeler"

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da en değerli semtleri sıraladı. Yazıcı, 'İstanbul ‘u iki ayrı yakada irdelemek gerekli' derken, "Avrupa yakasında metrekare fiyatında; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ilçeleri en pahalı ilçeler. Anadolu yakasında ise; Beykoz, Kadıköy ve Adalar  en pahal ilçeler olarak görülüyor. Tabii bazı özel mülkler özellikle boğaz hattı ve deniz manzarası nedeni ile istisnaları bozabiliyor" açıklamasında bulundu. 

"Fiyat artışları yüzde 100'e kadar çıkabiliyor"

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