1 yılda İstanbul'daki konut fiyatları yüzde 51'e kadar arttı: En pahalı semtler hangileri?

"Metrekare satış fiyatı 15 bin 857 TL"
"Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy, Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahalı ilçeler"
Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı da en değerli semtleri sıraladı. Yazıcı, 'İstanbul ‘u iki ayrı yakada irdelemek gerekli' derken, "Avrupa yakasında metrekare fiyatında; Sarıyer, Beşiktaş, Bakırköy ilçeleri en pahalı ilçeler. Anadolu yakasında ise; Beykoz, Kadıköy ve Adalar en pahal ilçeler olarak görülüyor. Tabii bazı özel mülkler özellikle boğaz hattı ve deniz manzarası nedeni ile istisnaları bozabiliyor" açıklamasında bulundu.
"Fiyat artışları yüzde 100'e kadar çıkabiliyor"
"İstanbul’un genelinde çok ciddi bir fiyat artışı gözlemliyoruz. Bu artışlar yer yer yüzde 100’e kadar çıkabiliyor" açıklamasında bulunan Yazıcı, şöyle devam etti:
"Örneğin Beykoz, Sarıyer ve Avcılar’da bunu görüyoruz. Bu ilçeleri Başakşehir, Üsküdar ve Adalar takip ediyor. Artış genel olarak ortalamada yüzde 50 civarlarında. Birçok sebebi var. Konut imalatı bir miktar devam ediyorsa da ihtiyacın daha altında. Arz ve talep dengesi bozuldu, inşaat maliyetleri çok arttı, yerine koyma maliyeti yüksek, bütün bunlar fiyatları yukarı çekti. Faiz oranları yüksek olunca konuta yatırım yapmak yerine faizden gelir almak isteyenler ortaya çıktı. Konut sahipleri alternatif maliyetleri düşünüp faiz miktarı ile konut fiyatlarını arttırmaya başladı. Bütün bunlar fiyatları yukarı çekiyor. Aslında İstanbul barınma sorununa doğru gidiyor."