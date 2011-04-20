-1 YILDA 416 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - Jandarmanın geçen yıl etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 2009'a göre yüzde 9 artarak 416'ya yükseldi. AA muhabirinin jandarma verilerinden derlediği bilgiye göre, Jandarma 2009'da 383 teröristi etkisiz hale getirirken bu rakam 2010'da yüzde 9 artarak 416'ya çıktı. Geçen sene en fazla terör olayı Şırnak ve Hakkari'de yaşandı. Jandarma 2009'da 383 teröristi etkisiz hale getirirken bu rakam 2010'da yüzde 9 artarak 416 oldu. Yine aynı tarihlerde jandarma sorumluluk sahasında 78 mayına basma ve patlayıcı madde kullanma, 81 çatışma, 46 taciz ateşi, 31 silahlı saldırı, 79 teslim olma, 81 toplumsal olay, 285 terörist/işbirlikçi yakalama, 121 silah ele geçirme ile 319'u diğer olaylar olmak üzere toplam bin 121 terör olayı meydana geldi. Yaşanan terör olayları önceki yıla oranla yüzde 13 azaldı. Söz konusu dönemde terör olaylarında şehit olan güvenlik güçlerinin sayısı 2009'a oranla arttı. 2009'da terör olaylarında 62 şehit verilirken geçen sene şehit sayısı 94'e çıktı. Olaylarda geçen sene 153 güvenlik görevlisi yaralandı, 2010'da ise yaralı sayısı 240'a çıktı. Geçen seneki terör olaylarında ayrıca 23 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik saldırıları 2010'da bir önceki yıla oranla arttı. 2009'da güvenlik güçlerine yönelik 24 silahlı saldırı düzenlenirken geçen sene bu rakam yüzde 29 artarak 31 saldırıya ulaştı. Askerlere açılan taciz ateşi 2009'da 49 iken geçen yıl yüzde 49 artışla 73'e ulaştı. 2009'da 74 olan mayına basma ya da patlayıcı madde kullanılarak yapılan saldırı sayısı, 2010'da yüzde 5 artışla 78'e çıktı. Güvenlik güçlerinin teröristlerle girdiği çatışmaların sayısı da 2009'a oranla arttı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında 2009'da 68 çatışma yaşanırken bu rakam geçen sene yüzde 19 artarak 81'e çıktı. Geçen yıl teröristler tarafından döşendiği tespit edilen 182 patlayıcı düzeneği güvenlik güçlerince bulunarak etkisiz hale getirildi. Teröristlerce yapılan yol kesmeler ise arttı. Teröristler 2009'da 5 yol kesme olayı gerçekleştirirken bu rakam geçen sene 9'a çıktı. Terör örgütü üyeleri 2009'da 11 adam kaçırma eylemi gerçekleştirirken bu rakam geçen sene 8'e düştü. 2010'daki terör olaylarında 117 terörist ölü, 93 sağ ve 206'sı teslim olmak üzere 416 terörist etkisiz hale getirildi. Önceki sene ise toplam 383 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirilmişti. /* 2009 2010 Artış (yüzde) ----------- ---------- -------- Etkisiz hale getirilen terörist: 383 416 9 Şehit olan güvenlik görevlisi: 62 94 52 Saldırılarda yaralanan güvenlik görevlisi: 153 240 57 Terör saldırılarında ölen vatandaş: 18 23 28 Güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı: 24 31 29 Taciz ateşi: 49 73 49 Çatışma: 68 81 19 */