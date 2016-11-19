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1 yılda 16 bin 957 çocuk istismarı vakası adliyeye taşındı!

KESK Kayseri Şubeler Platformu 'cinsel istismar suçlarını temize çıkaracağı' iddiasıyla eleştirilen yasa teklifine tepki gösterdi

19 Kasım 2016 23:59

AKP'li milletvekilleri tarafından TBMM Genel Kurulu'na sunulan ve cinsel istismarcıların, mağdurları ile evlenmeleri halinde cezalarının ertelenmesini öngören yasa teklifine yönelik tepkiler sürüyor. KESK Kayseri Şubeler Platformu yaptığı basın açıklamasında 1 yılda 16 bin 957 çocuğa yönelik cinsel istismar olayının adliyeye taşındığını söyledi.

Eğitim-Sen binası önünde yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen Hukuk Sekreteri Zeynep Vural, Eğitim-Sen ve KESK Şubeler Platformu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan Vural AKP'yi eleştirerek şöyle konuştu:

"AKP, cinsel istismar suçunda mağdurla failin evlenmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin geçen gün gece yarısı meclise bir önerge sundu. Bu önerge ile 4 bin tecavüzcüye tahliye yolu açılacak. Mecliste AKP'li vekiller çocuğun istismarcısıyla evlenmesi durumunda istismarcının ceza almaması için yasa teklifleri hazırlarken, Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı adli yıl istatistikleri çocuğa yönelik cinsel istismarda korkutan tabloyu ortaya koydu. 1 yılda adliyeye taşınan çocuğa yönelik cinsel istismar sayısı 16 bin 957 oldu. Yargıya taşınan istismar vakalarından 13 bin 968 mahkumiyet kararı çıktı. Türkiye, bu düzenlemeyi hayata geçirdiği anda çocuk cinsel eylemlilik rıza yaşında dünyanın en düşük yaşını belirlemiş olan tek ülke olacaktır. Böylesi bir durum çocuğun üstün yararının korunması ilkesine aykırıdır. Çocuğun insan hakları gereklerinin yerine getirilmesi ve bu konuda elde edilen kazanımların kaybedilmesi anlamına gelecektir."

Mücadelelerini sürdüreceklerini belirten Vural, "Doğuracağı insanlık dışı sonuçları şimdiden bilinen bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir" dedi.

Basın açıklamasında platform üyeleri 'Tecavüz meşrulaştırılamaz', 'Çocuk Susar, Sen Susma', 'Koruma, Aklama, Yargıla yazılı pankartlar açtı.

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