1 yılda 101 bin kamu çalışanı işini kaybetti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, 15 Temmuz darbe girişiminden Mayıs 2017'ye kadarki geçen sürede 101 bin 169 kamu çalışanı işini kaybetti.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, Resmi işsiz sayısı 3 milyon 225 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 5.9 milyonu buldu. Resmi verilere göre 15 Temmuz darbe girişiminden Mayıs 2017’ye kadarki sürede 101 bin 169 kamu emekçisi işini kaybetti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre kamuda çalışan sayısı geriliyor. OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerin de etkisiyle Mayıs 2017’de kamu çalışan sayısı Mayıs 2016’ya göre yüzde 3’lük azalışla 2 milyon 970 bine geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 3 milyon 63 bin kişiydi.

Mayıs 2017’de mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2017’ye göre kamu çalışan sayısında 4 bin kişilik azalış gerçekleşti. SGK verilerine göre son bir yılda kamuda çalışan sayısı 93 bin 420 kişi azaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen şubatta yaptığı “Yeni bir istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bizim ne yapıp edip mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım” konuşmasından bu yana işsizliği tek haneye indirecek yeni yatırım yapılmadı. Tam tersine başta kamu sektörü olmak üzere her sektörde işten çıkarmalar da hızlanıyor. SGK ve TEPAV verilerine göre Mayıs 2016 ile Mayıs 2017 arasındaki bir yıllık sürede kayıtlı istihdam sadece 408 bin 987 artabildi.

Teşvik fayda etmedi

TÜİK verilerine göre (Mayıs 2015-Mayıs 2016) 795 bin yeni istihdam yaratılırken, Mayıs 2016-Mayıs 2017 döneminde ise 621 bin yeni istihdam yaratıldı. 2017 yılında uygulanan olağanüstü teşviklere rağmen yaratılan istihdam bir önceki dönemin altında gerçekleşti. Mayıs 2016-Mayıs 2017 döneminde ücretli istihdam artışı 283 binde kaldı. Oysa bir önceki dönemde (Mayıs 2015-Mayıs 2016) ücretli istihdamı 874 bin artmıştı.

Sigortalı ücretli çalışan yüzde 3 arttı

SGK Mayıs 2017 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 63. sayısına göre, Mayıs 2017’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Mayıs 2016’ya kıyasla yüzde 3’lük artışla 14 milyon 106 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Nisan 2017’ye göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 70 binlik artış gerçekleşti.