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Dünya

1 yıl boyunca parasız yaşama deneyi

İngiltere'de iktisat mezunu bir genç, bir yıl boyunca para kullanmadan yaşamayı deneyecek

01 Aralık 2008 02:00

İngiltere'de iktisat mezunu bir genç, bir yıl boyunca para kullanmadan yaşamayı deneyecek

29 yaşındaki Mark Boyle, içinde yaşadığımız sistemin temelden bozuk olduğunu düşünüyor ve yapısı gereği doğaya zarar veren kapitalist sistemden bıktığını söylüyor.

Ekonomik krizin tüm dünyayı sarmasıyla birlikte belki artık herkesin daha az parayla idare edebilmeye alışması gerekecek. Ama Mark Boyle için paraya yüz çevirme bir ideoloji meselesi.

Parasız ekonomi hareketinin savunucularından olan Doyle, hareketin temel ilkelerini, harcadığı emeğe karşılık az miktarda eşya ve hizmet almak, ve doğada yetişen ya da gereksiz yere çöp üreten bir toplumun artıklarıyla beslenmek olarak açıklıyor.

Parasız yaşama denemesinden önce Mark Boyle ve arkadaşları, süpermarketlerin çöpe atmak için ayırdığı malzemelerle evsizlere vejeteryan yemekler yapıp dağıtıyorlar.

Bir zamanlar şirket sahibi olan Mark Boyle, eskiden pahalı kıyafetler giymekten zevk aldığını itiraf ediyor. Şimdiyse, ''O kıyafetle olmadan çok daha mutluyum'' diyor.

Kendisini eleştirenler, parasız yaşamak yerine, çok para kazan ve yardım kuruluşlarına bağışla diyor. Boyle ise, "Bu petrol şirketlerinin Greenpeace'e para yardımı yapmasına benzeyen saçma bir hareket olur'' diye karşılık veriyor.

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