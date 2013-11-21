Bir yıl boyunca kocasının cesediyle uyudu

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir kadın tam bir yıl boyunca kocasının cesediyle aynı yatakta uyudu.

79 yaşındaki Marcel H. geçen yıl Kasım ayında evinde astım krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ancak kocasını çok seven 69 yaşındaki eşi, ölümünü kimseye bildirmeyerek olağan hayatına devam etti.

Cesedin zaman içinde mumyalaşmasına ve çıkan kokulara rağmen komşuların da durumu fark etmemesi sayesinde kadın, tam bir yıl boyunca kocasının cesediyle beraber uyudu.

Daily Telegraph’ın haberine göre, olay ancak, ev sahibinin son bir yıldır daire kirasının ödenmediğini polise şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen polis yaşlı adamın yataktaki mumyalaşmış cesediyle karşılaştı.

Adli tıp uzmanları, sıcak ve kuru ortamlarda cesetlerin mumyalaşmasının mümkün olduğunu belirtti.