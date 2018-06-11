1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bırakıp kaçtı!

Adana'da cezaevi firarisi, kendisini polise ihbar eden annesine kızıp evini kundakladı. 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Çağlar Aslan'ın merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir fırında olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fırına giden ekipler, Aslan'ın kendilerini fark edince kaçtığınıtespit etti. Bunun üzerine ekipler ana caddede ve ara sokaklarda arama yaptı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cezaevi firarisinin

imam nikahıyla yaşadığı Gülben Y'nin oturduğu Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve gitti.

Gülben Y, Aslan'ın gece yanına geldiğini ve daha sonra evden ayrıldığını belirti.



Annesinin evini yakıp kaçtı

Hükümlüyü yakalamak için çalışmalarını sürüden ekipler, bir süre sonra Aslan'ın, annesi Ayşe A ile Gülben Y'nin kaldığı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki eve

gittiği bilgisine ulaştı.

Bu sırada Aslan'ın polisler gelmeden önce içeride annesi ve çocuğu bulunduğu halde evi ateşe verdiği öğrenildi. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk

edildi.

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 11 aylık Ezel bebek, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme

yaptı.

Ekipler, kaçan hükümlü ve yanında götürdüğü kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.