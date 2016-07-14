1. ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları e-Okul sistemine işlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı için bütün resmi okulların 1. ve 5. sınıf öğrenci kayıtlarının, öğrencilerin MERNİS ikametgah bilgileri esas alınarak, herhangi bir başvuru olmaksızın, e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

NTV'nin haberine göre, bu kapsamda, mecburi ilköğretim çağına giren toplam 1 milyon 402 bin 782 çocuğun 1'inci sınıflara, 1 milyon 697 bin 908 öğrencinin de 5'inci sınıflara kaydının yapıldığı kaydedildi.

Veliler, "http://e-okul.meb.gov.tr" internet adresinden çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilirler.