1 varmış 1 yokmuş: Ünlü e-ticaret sitesi tasfiye ediliyor

Online ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş (1V1Y) şirketi tasfiye sürecine girdi. Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre 1V1Y'nin ortaklarından bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik durum markanın tasfiye sürecinde olmasına neden oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İpekyol'un kurucusu Yalçın Ayaydın, Diesel'in Türkiye distribütörlüğünü yürüten Tahsin Özdemir, Columbia Sportswear ve Mustang Jeans gibi markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Kerem Gözalan ve Hotiç'ten Alihan Hotiç'in Yönetim Kurulu'nda bulunduğu online ticaret platformu 1 Varmış 1 Yokmuş (1V1Y) şirketi tasfiye sürecine girdi.

Türkiye'nin önemli e-ticaret mecralarıdan biri olan 1V1Y'nin yönetiminde ekonomik olarak zor durumda olan ve bazı mağazalarını kapatan Tekin Acar da bulunuyordu. Abdullah Kiğılı da 1V1Y'nin yönetimindeydi.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre 1V1Y'nin ortaklarından bir kısmının içinde bulunduğu ekonomik durum markanın tasfiye sürecinde olmasına neden oldu.

1V1Y, 51 milyon TL sermayesi ile Perabayt Bilişim Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim şirketine ait.

Kiğılı, Hotiç, Desa, Göz Grup, Asports, Vitrin Grup, İpekyol, Koton, Diesel, Perabayt, Saat&Saat, Tekin Acar, Derimod, Zeki Triko, Ommedya, Inveon, Dilasima Group'un ortaklığındaki 1V1Y.com Ekim 2011'de hizmete girmişti.