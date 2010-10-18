-1. TÜRK DÜNYASI ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI ANKARA'DA YAPILACAK ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - 1. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları, 26 Ekim'de Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Ankara'da başlayacak. Gazi Üniversitesi'nin tesislerinde gerçekleştirilecek oyunlarda, 7 ülkeden 500 sporcu basketbol, voleybol, güreş, masa tenisi ve satranç branşlarında yarışacak. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan, Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen, oyunların tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, ''Bu uzun süredir, düşünülen, hayal edilen bir projeydi. Üniversite Sporları Federasyonu ile birlikte bunu gerçekleştirdik'' dedi. ''Yaklaşık 350 milyonluk Türk dünyası, diliyle, kültürüyle bizim bir parçamız'' diyen Ayhan, Türk dünyasıyla diğer alanlarda irtibat kurulurken spor alanında eksik kalındığını söyledi. Ayhan, oyunların bu eksikliği gidermenin ilk adımı olduğunu ifade etti. Aynı kültürü paylaşan ülkelerin zaman zaman kendi aralarında Akdeniz Oyunları, İslam dünyası oyunları gibi spor organizasyonları düzenlediklerini hatırlatan Ayhan, bu oyunların dostluğu, kardeşliği, dayanışmayı pekiştirdiğini söyledi. Bu amaçla Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nı gerçekleştirdiklerini anlatan Ayhan, şöyle konuştu: ''Gazi Üniversitesi ve Üniversite Sporları Federasyonu olarak bir ilki gerçekleştirdik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bu coğrafya diliyle, kültürüyle bizim bir parçamız, ama uzun süredir uzak kaldığımız bir parçamız. Bu oyunlar Türk dünyasında dostluğu, kardeşliği dayanışmayı daha da güçlendirecektir. Ayrıca ülkelerin ekonomik olarak dayanışmasına da vesile olacaktır. Oyunlar, spor camiasına, Türk dünyasına hayırlı uğurlu olsun. İlki gerçekleştirmek zordu. Bundan sonra gerekli desteği sağlarsak daha fazla katılımlı ve geniş çaplı bir organizasyon olacaktır. Gazi Üniversitesi, oyunlar yerleşik hale gelene kadar oyunları düzenlemeye taliptir.'' Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer de uzun yıllardır düşünülen bir proje olduğunu, ancak ilkini başlatmanın oldukça zor gerçekleştiğini söyledi. Federasyon olarak, Türkiye'ye çok büyük uluslararası organizasyonlar getirdiklerini ifade eden Tamer, 2005'te İzmir'de üniversite yaz oyunlarını yaptıklarını, 2011'de de Erzurum'da Üniversite Kış oyunlarını gerçekleştireceklerini hatırlattı. Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nı başlatmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Tamer, ''Bizim insanımızla biraraya gelmemiz uzun sürdü. Spor organizasyonlarında biz Avrupa'da yer alıyoruz, onlar Asya'da. KKTC'de bu oyunların bir parçası olacak. Bu onlar için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki bir çok uluslararası spor organizasyonuna katılamıyorlar'' diye konuştu. Tamer, oyunlar sırasında Türk Dünyası Üniversite Sporları Birliği'ni de kuracaklarını bildirdi. İlk organizasyon olması nedeniyle branş sayısını kısıtlı tuttuklarını anlatan Tamer, oyunlarda, voleybol (bayan), basketbol (erkek), güreş (erkek), masa tenisi ve satranç branşlarının yer alacağını belirtti. Oyunlarda Türkiye'yi, Gazi üniversitesi'nin sporcuları temsil ederken, diğer ülkelerin üniversite milli takımlarıyla yarışacaklarını ifade eden Tamer, bundan sonraki organizasyonlar ve kurulacak Türk Dünyası Üniversite Sporları Birliği'nde de Gazi Üniversitesi ile birlikte olacaklarını bildirdi. Açılışı 26 Ekim'de yapılacak ve Türk Tanıtma Fonu, TİKA, Milli Piyango İdaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto ile Denizler grup sponsorluğunda gerçekleştirilecek oyunlar, 30 Ekim'de düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.