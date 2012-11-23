1 trilyon Euro'luk bütçe için anlaşma yok

AB liderleri, 1 trilyon Euro'luk birlik bütçesinden azami fayda için müzakerelere başladı. Ülkeler, 2014-2020 bütçe görüşmelerinin ilk gününde anlaşma sağlayamadı. Almanya Başbakanı Merkel, bu hafta bir anlaşmaya varacakları konusunda şüpheleri olduğunu söyledi.

Birlik bütçesine net katkı yapan zengin üyeler, AB Komisyonu'nun 1 trilyon 25 milyar Euro'luk bütçe önerisini kriz nedeniyle yüzde 20'ye kadar varan oranlarda kırpmak isterken bütçeden net katkı alan çoğunluğu Doğu Avrupalı 17 üye Brüksel'den gelen fonların azalmaması için karşıt cephe oluşturdu.

AB liderlerinin farklı çıkar ittifaklarıyla ve veto tehditleriyle başlayan zirvenin bugün tamamlanmasının planlanmasına karşın hafta sonuna sarkabileceği ve yeni bir zirve toplanmasına ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

En fazla katkı Almanya'dan

AB'nin geçen yılki bütçe gerçekleşmelerine göre yıllık 130 milyar Euro'luk bütçeye en fazla net katkıyı 11 milyar Euro ile Almanya, 7.3 milyar Euro ile İngiltere, 6.5 milyar Euro ile İtalya ve Fransa, 3.8 milyar Euro ile Hollanda, 1.6 milyar Euro ile İsveç, 1 milyar Euro ile Danimarka, 800 milyon Euro ile Avusturya ve 700 milyon Euro ile Finlandiya yapıyor.

AB bütçesinden yılda 11 milyar Euro'ya yakın net katkı alan Polonya'nın başını çektiği eski Doğu Bloku ülkeleriyle Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi borç krizindekiler kendi paylarına da yansıyacak şekilde pastanın büyümesini istiyor.

Katkıda indirim talebi

AB içinde tarımsal desteklerden en fazla faydalanan Fransa ve İspanya çiftçilerine sübvansiyonların kısılmaması için mücadele ederken İngiltere, Hollanda, İsveç ve hatta Almanya, AB bütçesine yapacakları katkıda indirim talep ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bu hafta bir anlaşmaya varacakları konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. Merkel, ''İkinci bir adıma ihtiyaç duyabiliriz'' derken, kriz döneminde AB'nin de harcamalarında kesintiye gitmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı David Cameron ise bütçeyi artırmak isteyen AB Komisyonu'na tepki göstererek, vergi verenler için en iyi anlaşmayı yapmaya ve İngiltere'nin 1984 yılında elde ettiği, AB bütçesine katkıda iskonto hakkını korumaya kararlı olduğunu belirtti.

973 Euro'luk teklif

AB'nin 2007-2013 dönemini kapsayan mevcut 7 yıllık bütçesi 994 milyar Euro iken AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, liderlere uzlaşma önerisi olarak yeni bütçenin 973 milyar Euro düzeyinde tutulmasını teklif etti.