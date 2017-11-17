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Dünya

1 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç Varlık Fonu petrol ve doğalgaz yatırımlarını geri çekiyor

Norveç Varlık Fonu'nun hisseleri arasında Shell, BP, Total, Exxon, Chevron gibi devler bulunuyor

17 Kasım 2017 00:09

1 trilyon dolar büyüklüğe sahip Norveç Varlık fonu, yatırımları arasında 37 milyar dolar paya sahip petrol ve doğalgaz hisselerini elden çıkarmak için hükümete teklif sundu. Fonun hisseleri arasında Shell, BP, Total, Exxon, Chevron gibi devler bulunuyor.

Norveç Varlık Fonu, bugün sunulan teklifle gösterge endeksindek, petrol ve doğalgaz şirketlerini bırakma kararı almaya hazırlanıyor. Teklif kabul edilirse bu alanlardaki yatırımlar geri çekilmiş olacak. 

Parlamento tarafından kabul edildiği takdirde, fonun gösterge özkaynak endeksinde yüzde 6, yani 37 milyar dolar ağırlığa sahip olan petrol ve doğalgaz hisseleri elden çıkarılmış olacak.

Norveç hükümeti, böylelikle petrol fiyatlarındaki düşüş karşısında fonun yapısındaki olası bir kırılmayı önlemeyi amaçlıyor. Bilindiği üzere, petrol ve doğalgaz hisseleri ekim ortasında en düşük seviyesine ulaşmıştı. 

1996 yılında, petrol ve doğalgaz gelirlerinden gelecek nesiller için tasarruf yaratmak amacıyla kurulan fon geçtiğimiz ay 1 trilyon dolar büyüklüğe yani ülkenin gayrı safi yurt içi hasılasının 2.5 katı kadar.

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