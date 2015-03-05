1 ton olmak istiyor!

Arizonalı Susanne Eman henüz 360 kg ancak bu ona yetmiyor. Eman'ın amacı 730 kg olmak. Hatta, "Elimde olsa 1 tona ulaşmak isterim" diyor!

Arizonalı Susanne Eman, 36 yaşında bir kadın ve tamı tamına 360 kg ağırlığında. Amacı günlük 20 bin kalori tüketerek 730 kg olmak. Yazdığımız rakamlarda bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız tekrarlayalım: Evet, günde 20.000 kalori tüketmekten bahsediyoruz!



posta.com.tr'nin haberine göre, daha önce ortalama bir insan için bahsettiğimiz günlük kalori değerlerinin yaklaşık 10 katı.

Bu konuda kendisinden önce rekoru elinde tutan Donna Simpson’ı halihazırda geçmiş olan Susanne, “Elimde olsa 1 tona ulaşmak isterim.” diyor.

Susanne haftada bir markete gidiyor, 8 saatini (!) markette geçirerek 6 (!) market arabasını dolduruyor. Ne kadar yemek yerse o kadar sağlıklı kalacağına inanıyor ve kilo aldıkça kendini daha sağlıklı hissettiğini söylüyor.

Kilolarından dolayı iş sahibi olamayan Susanne, her gün yürüyüşe çıkıyor ve egzersiz yapıyor. Eman, doktorların “Ölümle sonuçlanabilir!” uyarılarına rağmen rekoru kırmak için elinden geleni yapacağını söylüyor.