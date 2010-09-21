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1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ HATAY (A.A)

21 Eylül 2010 23:49

-1 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ HATAY (A.A) - 21.09.2010 - Hatay'da düzenlenen operasyonda, bir ton esrar ile 350 bin dişi Hint keneviri ele geçirildiği bildirildi. AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, il merkezine bağlı Kisecik köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce operasyon düzenlendi. Operasyonda, bir ton esrar ile 350 bin kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili isimleri açıklanmayan 2 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin de arandığı, yörede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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