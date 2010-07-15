1 TL'ye cep telefonu

T24- GSM şirketi Vodafone, Üçüncü Nesil (3G)'nin birinci yılında atağa geçerek ilginç bir kampanyaya imza attı.



GSM şirketi 'Herkese mobil internet' sloganıyla aylık 1 lira fark alarak müşterilerine cep telefonu hediye ediyor.



Şirketin kendi adına ürettirdiği ' Vodafone 840' adlı cihazı Türkiye'deki ilk operatör markalı ilk cihaz olma özelliği taşıyor.



Vodafone 840 dokunmatik ekrana ve 2 megapiksel kameraya sahip. ' Vodafone doğumgünü paketi' ile birlikte 1 lira farkla verilecek telefonun ilk sahibi şirketin reklam yıldızı sanatçı Orhan Gencebay oldu

