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Ekonomi

1 TL'ye cep telefonu

GSM şirketi Vodafone, Üçüncü Nesil (3G)'nin birinci yılında atağa geçerek ilginç bir kampanyaya imza attı.

15 Temmuz 2010 03:00

T24- GSM şirketi Vodafone, Üçüncü Nesil (3G)'nin birinci yılında atağa geçerek ilginç bir kampanyaya imza attı.

GSM şirketi 'Herkese mobil internet' sloganıyla aylık 1 lira fark alarak müşterilerine cep telefonu hediye ediyor. 

Şirketin kendi adına ürettirdiği 'Vodafone 840' adlı cihazı Türkiye'deki ilk operatör markalı ilk cihaz olma özelliği taşıyor.

Vodafone 840 dokunmatik ekrana ve 2 megapiksel kameraya sahip. 'Vodafone doğumgünü paketi' ile birlikte 1 lira farkla verilecek telefonun ilk sahibi şirketin reklam yıldızı sanatçı Orhan Gencebay oldu

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