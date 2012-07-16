1 tay alana 1 tay bedava!

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) düzenleyeceği safkan arap koşu tayı satışı ihalesinde, bir tay alana bir tay da bedavaya verilecek. Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi safkan arap koşu tayı satışı ihalesinde, tay satın alan iştirakçilere birer şans kuponu dağıtılacak. Noter huzurunda çekilen kura sonucunda da muhammen bedeli 25 bin lira olan ''Safikız'' isimli yarış atı tay satın alan müşterilerden birisine bedelsiz olarak verilecek.

İşte ihale şartları

Çekilişte katılımcılardan, ihaleye iştirak etmesi, ihalede tay satın alması ve 18 yaşının üstünde olması şartları aranacak. TİGEM Genel Müdürü Mehmet Halis Bilden, hipodromlarda koşan 3 attan birinin TİGEM'in atı olduğunu, mevcut durum itibarıyla hipodromlarda koşan bin 595 Arap atının yaklaşık 544'ünün TİGEM'in yetiştirdiği atlar olduğunu söyledi.

Bu yıl 204'ü koşu, 46'sı elit tay olmak üzere toplam 250 baş tayı satışa sunduklarını ifade eden Bilden, bu kapsamda da ilk arap koşu tayı ihalesinin 5 Haziran'da ikincisinin de 26 Haziran'da yapıldığını hatırlattı. Yarın gerçekleştirilecek 3'üncü ihalede de 53 arap koşu tayının görücüye çıkacağını anlatan Bilden, promosyon tay uygulamasını da bu yılki satışlarda başlattıklarını, bunun verilecek 3'üncü promosyon at olacağını söyledi.

İsteyen 5 taksitle ödeyebilecek

Koşu tayı ihalelerine katılan müşterilere bu yıl toplamda 4 promosyon atı vermiş olacaklarını dile getiren Bilden, ''Bu yıl promosyonların dışında müşterilerimize ödeme kolaylığı olsun diye 5 taksit imkanı getirdik. İsteyen müşterilerimiz tayları peşin satın alabildikleri gibi, isteyenlerden yarısını peşin alıyoruz kalan yarısına 5 eşit taksitle faizsiz ödeme imkanı sağlıyoruz. Müşterilerimiz bunu kredi kartı ile de ödeyebiliyor ya da teminat göstermek kaydıyla ödeme gerçekleştiriyorlar. Bu yıl tay ihalelerimize dönük billboardlarda da ilan verdik, bunlar geçen yıla göre satışlarımızı ve atlarımıza ilgiyi ciddi şekilde artırdı" diye konuştu.

Bilden, en son gerçekleştirilen ihalede koşu taylarının ortalama 65 bin liradan satıldığını söyledi.