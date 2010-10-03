-1 TARAFTARA 12 POLİS İNEGÖL (A.A) - 03.10.2010 - Şaban Kılıççı - Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta İnegölspor'un konuğu olan İstanbulspor'u sadece bir taraftar destekledi. Alınan bilgiye göre, Bursa'nın İnegöl ilçesinin takımı olan İnegölspor, bu hafta ligde güçlü ekibi İstanbulspor'u ağırladı. İnegöl ekibinin 3 puanla ayrıldığı maçta İstanbulspor'u sadece bir taraftarın desteklemesi dikkati çekti. Takımını iç ve dış sahada hiç yalnız bırakmayan üniversite öğrencisi Kenan Özvaran, maçı 12 polisin koruması altında izledi. İstanbul Kadıköy'de ikamet eden Özvaran, İstanbulspor hayranı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''İstanbulspor'u çocukluğumdan beri takip ediyorum. 1. Lig, Bank Asya ligi, 2. Lig, hatta şu anda 3. Lig'de olmamıza rağmen iç ve dış sahadaki tüm maçlara tek başıma okul harçlığımdan ayırdığım bütçeyle gidiyorum. Zaman zaman rakip takım seyircileri bana olumlu tezahürat yaparken, bazı takımların taraftarları beni hoş karşılamıyorlar. Tüm olumsuzluklara rağmen İstanbulspor sevdası ile düştüm yollara. İstanbulspor bayraklarını tribüne asıyor ve takımıma destek veriyorum.'' Özvaran, bütçesi elverdiği sürece takımını yalnız bırakmayacağını ifade ederek, İstanbulsporlu yöneticilerden destek istedi.