1 Şubat’ta başlayacak taksit düzenlemesi, cep telefonu satışlarını patlattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) çıkardığı "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik " ile 1 Şubat'tan itibaren kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ilgili harcamalara taksit uygulanamayacak olması nedeniyle her yıl önceki aylara göre düşük seyreden ocak ayı cep telefonu satışlarında bu yıl artış yaşandığı bildirildi.

Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, BDDK'nın söz konusu kararının aralık ayı sonundan itibaren piyasaya etki ettiğini ifade etti. Kararın duyulmasının ardından hem sektörün hem de tüketicilerin, 1 Şubat öncesi yönetmelikte değişikliğe gidileceği beklentisi içinde olduğunu ama bu gerçekleşmeyince insanların uygulama öncesi alıma yöneldiğini dile getiren Vatan, bunun cep telefonu satışlarında ocak ayı normallerinin ötesinde bir hareketliliğe yol açtığını belirtti.

‘Satışlar bir önceki aya göre yüzde 46 arttı’

Vatan, teknoloji ürünleri satışlarında ocak ayının satışlarda genel olarak düşüş yaşandığı bir dönem olmasına rağmen bu yıl cep telefonu satışlarında bunun tersi bir dönem yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Normalde ocak ayı satın alımlarında, aralık ayında göre düşüş yaşanır. Bu yıl da 21 Aralık-21 Ocak dönemindeki satışlarımızda cep telefonu hariç diğer satışlarımızda yüzde 9 oranında düşüş yaşanırken, aynı dönem içerisinde cep telefonu satışlarımızda yüzde 46 oranında artış var. Son 2 haftalık cep telefonu satışlarımızdaki karşılaştırmada da son hafta ile bir önceki hafta arasında yüzde 35'lik bir artış söz konusu. Bu hafta için cep telefonu satışlarının daha da artacağını düşünüyoruz."

‘Sektörü olumsuz etkiler’

Cep telefonu satışlarının, teknoloji marketi sektöründe, toplam iş hacminin üçte biri civarında bir paya sahip olduğunu belirten Vatan, uygulamanın sektörü olumsuz etkileyeceği endişesini dile getirdi. Vatan, cep telefonu satışlarının sektördeki payının son aylarda yüzde 35 oranına kadar çıktığına dikkati çekerek, "İşin üçte birlik kısmında satışların düşmesi elbette tüm firmaları rahatsız edecektir" dedi.

‘Tasarruf değil, borç yükü getirir’

Hasan Vatan, uygulamayla cep telefonu satışlarının artık vade farksız kredi kartıyla taksitle alınabilmesi imkanının ortadan kalkacağını ancak bunun taksitli satışın sona ereceği anlamına gelmediğini ifade etti. Yeni dönemde, özellikle yüksek maliyetteki akıllı cep telefonlarının, GSM operatörleri aracılığıyla "telefon bedeli, vade farkıyla faturaya yansıtılarak" kontratlı şekilde satılmaya devam edileceğini vurgulayan Vatan, şunları söyledi:

"Bu karar, insanları tasarrufa teşvik etmek amacıyla çıkmıştı, oysa şimdi daha büyük bir borcun altına sokuyor. Çünkü bin 800 liralık bir telefonu, insanlar bugün olduğu gibi peşin fiyatına 9 ay vadeyle 200 liraya taksitle alabilecekken, 'taksit istiyorsan kontratlı şekilde 36 ay 78 lira taksitle 2 bin 808 lira öde' denilecek. Bu olunca, maliyet artsa da insanlar, '78 lirayı ödeyebilirim' diyerek, daha kolay alma kararı verecek. Tasarruf bunun neresinde?"