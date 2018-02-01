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Spor

1 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI - Tüm dünyada transferlere 1 milyar Euro'nun üzerinde harcama yapıldı! - Türkiye 2017-2018 Sezonu Ara Transfer Dönemi sona erdi En sessiz kulüp Fenerbahçe Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi! ZİRAAT TÜRKİYE

01 Şubat 2018 12:07

ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI
- Tüm dünyada transferlere 1 milyar Euro\'nun üzerinde harcama yapıldı!
- Türkiye 2017-2018 Sezonu Ara Transfer Dönemi sona erdi
En sessiz kulüp Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Atiker Konyaspor - Galatasaray

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI\'NIN BAŞKANI BELLİ OLUYOR
12.00 Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı\'nda yeni başkan seçilecek

BEŞİKTAŞ
15.00 Siyah-beyazlılar Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
Takım Bursa\'ya giderek kampa girecek
Siyah-beyazlı ekibin kentte karşılanışı 

FENERBAHÇE
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak

GÖZTEPE
11.30 Golcü futbolcu Demba Ba, yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak

TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek 
11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları basına açık devam edecek

BURSASPOR
Beşiktaş maçının son çalışması yapılacak

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

TENİS
11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas İstanbul Cup (23 - 29 Nisan) ve TEB BNP Paribas İstanbul Open (30 Nisan - 6 Mayıs) turnuvaları öncesi basın toplantısı düzenleyecek

BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.00 Anadolu Efes - Valencia
22.00 Olympiakos  - Fenerbahçe Doğuş

-Kadınlar Avrupa Kupası-
22:00 Flammes Carolo - Mersin BŞB

VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
19:00 Arkas Spor - Trentino Diatec
20:00 Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank

SATRANÇ
Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Antalya\'da başlayacak (Antalya Kervansaray Otel)
 

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