1 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI
- Tüm dünyada transferlere 1 milyar Euro\'nun üzerinde harcama yapıldı!
- Türkiye 2017-2018 Sezonu Ara Transfer Dönemi sona erdi
En sessiz kulüp Fenerbahçe
Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi!
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Atiker Konyaspor - Galatasaray
KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI\'NIN BAŞKANI BELLİ OLUYOR
12.00 Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı\'nda yeni başkan seçilecek
BEŞİKTAŞ
15.00 Siyah-beyazlılar Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
Takım Bursa\'ya giderek kampa girecek
Siyah-beyazlı ekibin kentte karşılanışı
FENERBAHÇE
Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak
GÖZTEPE
11.30 Golcü futbolcu Demba Ba, yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak
TRABZONSPOR
10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek
11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları basına açık devam edecek
BURSASPOR
Beşiktaş maçının son çalışması yapılacak
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak
TENİS
11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas İstanbul Cup (23 - 29 Nisan) ve TEB BNP Paribas İstanbul Open (30 Nisan - 6 Mayıs) turnuvaları öncesi basın toplantısı düzenleyecek
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
20.00 Anadolu Efes - Valencia
22.00 Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Avrupa Kupası-
22:00 Flammes Carolo - Mersin BŞB
VOLEYBOL
-Erkekler Şampiyonlar Ligi-
19:00 Arkas Spor - Trentino Diatec
20:00 Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank
SATRANÇ
Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Antalya\'da başlayacak (Antalya Kervansaray Otel)