1 Şubat Perşembe DHA Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ KAPANDI

- Tüm dünyada transferlere 1 milyar Euro\'nun üzerinde harcama yapıldı!

- Türkiye 2017-2018 Sezonu Ara Transfer Dönemi sona erdi

En sessiz kulüp Fenerbahçe

Kardemir Karabükspor kadrosunu baştan aşağı değiştirdi!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

20:30 Atiker Konyaspor - Galatasaray

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI\'NIN BAŞKANI BELLİ OLUYOR

12.00 Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı\'nda yeni başkan seçilecek

BEŞİKTAŞ

15.00 Siyah-beyazlılar Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

Takım Bursa\'ya giderek kampa girecek

Siyah-beyazlı ekibin kentte karşılanışı

FENERBAHÇE

Gençlerbirliği maçının hazırlıkları başlayacak

GÖZTEPE

11.30 Golcü futbolcu Demba Ba, yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak

TRABZONSPOR

10:15 Teknik direktör Rıza Çalımbay basın toplantısı düzenleyecek

11: 00 Göztepe maçının hazırlıkları basına açık devam edecek

BURSASPOR

Beşiktaş maçının son çalışması yapılacak

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak

TENİS

11.00 Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Milli Tenisçi Çağla Büyükakçay, TEB BNP Paribas İstanbul Cup (23 - 29 Nisan) ve TEB BNP Paribas İstanbul Open (30 Nisan - 6 Mayıs) turnuvaları öncesi basın toplantısı düzenleyecek

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

20.00 Anadolu Efes - Valencia

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe Doğuş

-Kadınlar Avrupa Kupası-

22:00 Flammes Carolo - Mersin BŞB

VOLEYBOL

-Erkekler Şampiyonlar Ligi-

19:00 Arkas Spor - Trentino Diatec

20:00 Ford Store Levoranta Sastamala - Halkbank

SATRANÇ

Görme Engelliler Satranç Şampiyonası Antalya\'da başlayacak (Antalya Kervansaray Otel)

