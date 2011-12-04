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Spor

1 puanı paylaştılar MERSİN (A.A)

04 Aralık 2011 20:22

-1 puanı paylaştılar MERSİN (A.A) - 04.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de, Mersin İdmanyurdu sahasında Manisaspor ile 0-0 berabere kaldı. 50. dakikada, Moritz'in ceza alanı dışından attığı sert şutu kaleci İlker çıkarttı. Dönen topu tamamlamak isteyen Nobre'nin vuruşunu, yine kaleci İlker kontrol etti. 58. dakikada, İsaac'ın ceza yayı üzerinden vurduğu sert şutta top yan direkten oyuna döndü. 59. dakikada, gole giden Yiğit İsmail Gökoğlan'ı düşüren Çağdaş, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.  Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı Stat: Tevfik Sırrı Gür Hakemler: Kuddusi Müftüoğlu xx, Asım Yusuf Öz xxx, İsmail Şencan xxx Mersin İdmanyurdu: Sehiç xxx, Boum xxx, Erman x (Dk. 69 İlhan x), Zurita xx, Moritz xx, Nobre xx, Ben Yahia xxx, Mustafa x (Dk. 38 Çağdaş x), Erhan xx, Hakan xx (Dk. 56 Nduka xx), İbrahim xx Manisaspor: İlker xxx, Yiğit İncedemir x (Dk. 38 Bekir x), Hüseyin xx, Yiğit İsmail Gökoğlan xxx (Dk. 87 Makukula x), Mehmet xx, İsaac xx, Simpson xx (Dk. 72 Kahe x), Akaminko xx, Murat Erdoğan xx, Klukowski xx, Ferhat xx Kırmızı Kart: Dk. 59 Çağdaş (Mersin İdmanyurdu Sarı kartlar: Dk. 35 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 63 Moritz, Dk. 68 Mustafa (Mersin İdmanyurdu)

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