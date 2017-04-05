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Spor

1 puan zorla United'da

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Everton'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı

05 Nisan 2017 12:24

İngiltere Premier Lig'deki karşılaşmada Manchester United, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Everton'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı.

Manchester ekibinde de İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Everton'ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, puanını 54'e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Stoke City: 1-0

Leicester City-Sunderland: 2-0

Watford-West Bromwich Albion: 2-0

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Zlatan IbrahimovicManchester United

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