



Fenerbahçe teknik direktörü Luis Aragones, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, beraberliğin ağır bir sonuç olduğunu ifade ederken, "Yine de deplasmanda 1 puan kazandık" dedi.



Turkcell Süper Lig'de, başkent deplasmanında Ankaragücü karşısında sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Luis Aragones, karşılaşmada iki takımın defansının iyi oynaması nedeniyle çok gol pozisyonu olmadığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Aragones, mücadelenin gerçekte ortada geçtiğini belirterek, ''Her iki takımın defansı da iyi bir oyun oynayınca, çok gol pozisyonu olmadı. Gol pozisyonuna girememeyi deplasmanda oynamaya bağlamamak gerekir. Bugün kazanmayı beceremedik. Gol getirecek hamleleri denedik, ancak bir türlü golü bulamadık'' diye konuştu.



Bir basın mensubunun, Fenerbahçe'nin bu sezon olduğu kadar puan kaybı yaşamadığını ve liderin bu kadar gerisinde kalmadığını hatırlatması üzerine İspanyol teknik adam, ''Fenerbahçe, geçen sezonlarda bu kadar geride olmamış mıydı, bu konuyu, mayıs ayı geldiğinde sıralamaya bakar ve ona göre konuşuruz'' dedi.



Luis Aragones, kendilerinin her maçı kazanmak istediklerini vurgulayarak, ''Rakip defans çok iyi oynadı. Güiza'ya yardımcı olmayı denedik, ancak olmadı. Özellikle 45 dakika oyuna iyi yayılamadık'' diyerek sözlerini tamamladı.



ANKARAGÜCÜ CEPHESİ



Ankaragücü Teknik Direktörü Ünal Karaman ise karşılaşma sonrasındaki açıklamasında, aldıkları puanın kendilerini sevindirdiğini kaydetti.



''Son zamanda sıkıntı çeken Ankaragücü'nden, ne istediğini bilen Ankaragücü'ne dönüş bizi sevindiriyor'' diyen Karaman, ''90 dakika rakibe pozisyon vermedik. Ankaragücü'nün bir puan alması, geleneğin devam etmesi ve gelecek açısından önemliydi. Üç puan da olabilirdi, ama bir puan da bizi sevindirdi. Hiç kimsenin oyunculara kızma hakkı yok. Seyircimiz diğer maçlara oranla bize daha fazla destek verdi.'' Ankaragücü futbolcularından El Yasa da Fenerbahçe karşısında çok iyi bir futbol ortaya koyduklarını anlatarak, ''Sadece gollerimiz eksikti. Mücadelemizle biz daha üstündük. Rakip kaliteli bir ekip olabilir, ama biz daha iyi mücadele ortaya koyduk. 100. yılımıza yakışanı yapacağız'' dedi.



Karşılaşmada iyi bir performans gösteren Gökhan Emreciksin de maç sonunda yaptığı açıklamada, Ankaragücü'nün dirençli ve iyi futbolunu herkesin gördüğüne dikkati çekerek, ''Fenerbahçe'ye pozisyon vermeden maçı bitirdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik'' diye konuştu.