1 PKK'lının maliyeti 10 milyon dolar

T24 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, “Demokratik Açılım Projesi”nin bir devlet projesi olduğunu ancak AKP Hükümeti eliyle yürütüldüğünü bildirdi. Çelik terörle mücadelenin maliyeti konusunda da bilgi verdi.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrencilere “Demokratik Açılım Projesi”nin anlattı.



Çelik, millet olmak için tek ırktan olmak gerekmediğini belirterek millet kavramının ortak bir geçmişi, ortak bir vatanı, ortak bir gelecek planlaması, ortak değer ve paydaları olan insanların gönüllü birlikteliğinin adı olduğunu söyledi.



Farklı ana diller, farklı etnisiteler, farklı bölgeler, farklı mezhepler olabileceğini ancak bu durumun sizin farklı millet olacağınız anlamına gelmediğini belirten Çelik, demokratik toplumun çoğulcu toplum olduğunu dile getirdi.



Çelik, AKP'nin iktidara geldiğinden bu yana çoğulcu, demokratik yapıyı pekiştirmek, Cumhuriyeti demokrasiyle pekiştirmek için ortaya konulan hedef doğrultusunda, birçok şeyin yapıldığını, ancak 4 ay önce bu programın daha sistematik hale getirildiğini söyledi.



Devlet projesi



Soruları yanıtlayan Çelik, “Bu bir devlet projesi mi? yoksa AKP'nin kendi inisiyatifiyle geliştirdiği bir durum mudur?” soru üzerine “Bu bir devlet projesidir. Fakat AKP Hükümeti eliyle yürütülmektedir. Olması gereken de budur. Tarihin hiçbir döneminde devlette bu kadar uyum olmamıştır. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakanı, Genelkurmay Başkanı, sivil ve askeri bürokrasisi memleketin kaderiyle ilgili bir konuda hiçbir zaman bu kadar uyum içinde olmamıştır. Bu Türkiye için şanstır “ diye konuştu.



Terörle mücadelenin maliyeti



İRA'nın Kuzey İrlanda'daki bir asırlık faaliyetleri sonucunda ölen insan sayısının bin 800 kişi olduğunu, İspanya'daki ETA terör örgütünün uzun yıllar süren faaliyetleri sonucundaki insan kaybının ise sadece 800 olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:



“Bizim 25 yıllık terör sonucu kaybettiğimiz insan sayısı 40 bin küsurdur. Birçok insanın ocağına ateş düşmüştür. Annelerin gözyaşları sel olmuştur. Babalar evlatsız, çocuklar babasız kalmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye doğrudan 300 milyar dolar bu işe harcamıştır. Bugünkü kurlarla 450 katrilyon. Bugüne kadar ölü ya da sağ etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı yaklaşık 30 bindir. Bir PKK'lının etkisiz hale getirilmesinin bu ülke insanına maliyeti 10 milyon dolardır. Yani 15 milyon Türk Lirası'dır. Herkes şapkasını önüne alıp düşünmek zorundadır.”