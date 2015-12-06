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1 Ocak'tan itibaren trafiğin adabı değişiyor

Yılbaşından itibaren “aday sürücülük” uygulamasına geçilirken, ehliyet sınavı da artık otomatik vitesli araçla da yapılabilecek.

06 Aralık 2015 12:22

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Motorlu Taşıt Yönetmeliği’ni, değişen Karayolları Trafik Kanunu’na göre yeniden düzeledi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre sürücü belgesi türü 8’den 17 sınıfa yükseltilirken yeni düzenleme ile 1 Ocak’tan itibaren bütün sürücüler 5 yıl içinde ehliyetlerini 180 ülkede kullanılan ehliyetlere dönüştürecek.

Dönüştürmeyenler ise yeniden kursa kayıt olmak zorunda kalacak. Ağır vasıta ehliyeti sahipleri 5 yılda bir, B sınıfı ehliyet sahipleri de 10 yılda bir sağlık raporu ve adli sicil sorgusu yapılarak ehliyetlerini değiştirmek zorunda olacak.

Yılbaşından itibaren “adaysürücülük” uygulamasına geçilirken, ehliyet sınavı da artık  otomatik vitesli araçla da yapılabilecek. 

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