1 Ocak'tan itibaren sıfır araç alanlar iki kat fazla MTV ödeyecek

Aracın değerini vergileme ölçütü olarak alan yeni MTV sisteminin 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'den önce alınan araçlar için mevcut tarifenin uygulanacağını ifade etti. Yeni MTV sistemi ile yeni otomobil alanlar yüksek MTV öderken, otomobilini 1 Ocak 2018’den önce alanlar ise daha az zamlı MTV ödeyecek.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin analiz haber aynen şöyle:

1 Ocak 2018’den itibaren Türkiye’de farklı zam oranlarına sahip 2 farklı MTV sistemi devreye giriyor. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. Bu iki farklı sistem yüzünden 1 Ocak 2018’de itibaren sıfır otomobil alanlar 31 Aralık 2017’ye kadar alanlardan iki kat fazla MTV ödeyecek.

Son bir aydır Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan fahiş zamları, ardından tepkiler üzerine bu zamlarda yapılan küçük de olsa geri adım tartışılıp duruyor. [1 gecede yüzde 50 zam]

Sonuç olarak MTV’ye 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15’ten başlayıp yüzde 50’ye ulaşan zamlar yapıldı. Ama zamdan daha önemlisi 2018 yılından itibaren artık 2 farklı MTV sistemi devrede olacak. İlki aracın yaşına ve motor hacmine göre belirlenen mevcut MTV sistemi. (1.tablo) Diğeri ise aracın yaşı ve motor hacmiyle birlikte değerinin ölçüt olarak eklendiği yeni MTV sistemi. (2.tablo) Yani bir başka deyişle bu 2 sistem sayesinde 2018’den itibaren yeni otomobil alanlar yüksek MTV öderken, otomobilini 1 Ocak 2018’den önce alanlar ise daha az zamlı MTV ödeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal da aracın değerini vergileme ölçütü olarak alan yeni MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını, 2018 yılı öncesinde alınan araçlar için ise mevcut tarifenin uygulanacağını söyledi. Sonuçta 2018 yılında alınan araçlar için artık tescil tarihi önem kazandı.

Zamlar değişiyor

Bakan Ağbal’ın yaptığı açıklamadan ortaya çıkan sonuç şu; 2018 yılından itibaren alınan 1.3 litre ve altı ile 1.6 litre motor hacmi arasındaki araçlarda 3 farklı fiyat dilimi tarifesi olacak. En düşük dilim mevcut yüzde 15-25 zamlı MTV sistemine girerken, diğer iki dilim sırasıyla yüzde 15 ve 25 zammın üzerine yüzde 10 ve 20 ek vergi ödenmesini sağlayacak. Örnekle bunu anlatmak gerekirse;

* 2018’de alacağınız 1.6 litre motor hacmine sahip otomobilin eğer vergisiz fiyatı 40 bin liranın (anahtar teslim fiyatı 68.500) altındaysa ekstra bir artış gelmeyecek. Yani mevcut yüzde 25’lik zamlı tarifeden MTV ödeyeceksiniz. O da 1294 lira.

* Aldığınız aracın değeri eğer 40 bin liradan fazla, 70 bin liradan az ise (anahtar teslim fiyatı 68.501-123.900 lira) yeni oluşturulan tarifede o aracın vergisini yüzde 10 artışla ödeyeceksiniz. Yani yüzde 25 zamla 1294 lira olan en düşük MTV’yi 129 lira artışla 1423 lira olarak yatıracaksınız. Bu da 2017 yılına göre yüzde 37.5 zam anlamına geliyor.

* Eğer alacağınız aracın vergisiz değeri 70 bin liranın (anahtar teslim fiyatı 123.901 lira) üstünde ise başlangıç değeri 40 bin liranın altında araçlara göre MTV’si yüzde 20 artıyor. Yani yüzde 25 zamla 1294 lira olan en düşük MTV’yi 259 lira artışla 1553 lira olarak ödeyeceksiniz. Bu da yüzde 50’lik MTV zammı anlamına geliyor.

Üst grupta 2 dilim

1 Ocak 2018’den itibaren alacağınız otomobil motor hacmi 1.6 litrenin üzerindeyse o zaman yeni MTV sisteminde 2 fiyat dilimi tarifesi bulunuyor. Bu da bu sınıfta yer alan araçların yüzde 25’lik en düşük MTV zammından yararlanamamasını sağlıyor. 1 Ocak 2018’den sonra 1.6 litrenin üzerinde motor hacmine sahip bir otomobil alırsanız, yüzde 25’lik MTV zammı sizi ilgilendirmiyor. Sizin ödeyeceğiniz en düşük MTV oranı 2017 yılına göre yüzde 37.5 zamlı olacak. Bu zam aracın değerine göre yüzde 50’ye çıkacak.

Yani 1.6 litre ile 1.8 litre arasında bir otomobili 1 Ocak 2018’den önce alırsanız yıllık 2 bin 284 lira MTV ödeyeceksiniz. Ama eğer aracı 1 Ocak 2018’den sonra alırsanız ve değeri 100 bin lirayı aşmıyorsa yıllık 2 bin 512 lira MTV ödeyeceksiniz. Eğer 100 bin lirayı aşıyorsa o zaman MTV oranı 2 bin 741 lira. Bu MTV sistemi tabloda da göreceğiniz gibi 4 litre ve yukarısı motor hacimlerine kadar hep aynı. Yani sadece 2 fiyat dilimi yer alıyor ve en düşük yüzde 25’lik zam dilimi bu otomobilleri kapsamıyor.

2018'de alınan 2. el otomobiller ne olacak?

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, kademeli MTV sisteminin sadece 1 Ocak 2018’den itibaren alınan sıfır araçları kapsadığını açıkladı. Bu da ‘Peki 2018’de alınan 2. el otomobiller hangi MTV dilimine girecek?” sorusunu gündeme getirdi. Konunun uzmanları emin olmamakla birlikte, “2018’de alınan sıfır araç yeni sisteme tabi. Sonra o araç kaç el değiştirirse değiştirsin, tabi olduğu sistem devam ediyor” açıklamasını yaptı. Yani siz Ocak 2018’de aldığınız aracı haziranda sattığınız zaman alan yine aynı kademeli dilimden MTV ödemeye devam edecek. Yani Maliye aracın tescil tarihine bakıp hareket edecek. Bu durumda 2. el otomobil alırken eğer 2017 model alırsanız 2018 modelden daha az MTV ödeyeceksiniz sonucu çıkıyor.

Ferrari'nin MTV farkı 6 bin lira

Yeni MTV sisteminde değeri 475 bin liranın üzerinde olan bir Ferrari’yi bugün alanla 2018’de alan 6 bin liraya yakın MTV farkı ödeyecek. 1 Ocak 2018’e kadar Ferrari alan yıllık 29 bin 483 lira MTV öderken, 1 Ocak 2018’den sonra alanın ödeyeceği yıllık MTV tutarı ise 35 bin 379 lira olacak.

Bu yıl 1 tane geldi

Bu arada Ferrari tarihinin seri üretimdeki en güçlü ve en hızlı otomobili olarak ön plana çıkan 800 beygir gücündeki ‘812 Superfast’ modeli Türkiye’ye geldi. 820 bin 770 Euro’dan satışa sunulan yeni model hakkında konuşan Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Bu yıl 1 tane getirdik, Ekim ayı içinde de aracımızı sahibine teslim etmiş olacağız. , 2018 yılı kotası ise şimdiden satıldı Ferrari 812 Superfast için 2019 yılında teslim edebilmek üzere sipariş almaya da devam ediyoruz” açıklamasında bulundu. 6.5 litre V12 yapılı 800 HP’lik motora sahip Ferrari 812 Superfast, 7000 d/d’de 718 Nm’lik maksimum tork değeri sunuyor.