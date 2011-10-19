1 Numaralı mahkûm Türkiye'de





T24- Şalit’e karşı ilk partide salıverilen 477 Filistinli’nin içinde Hamas’ın en üst düzey yetkilisi ve Kassam Tugayları’nın kurucu komutanı Zekeria Velid Akl da vardı. Komutan Velid, Türk hükümetinin gönderdiği özel bir uçakla Türkiye’ye getirildi.







Vatan'ın haberine göre, takas anlaşması çerçevesinde Katar, Türkiye ve Ürdün’e sürgüne gönderilecek 40 mahkum da dün Mısır’a getirildi. Bunlardan 11’i dün gece yarısından sonra Türkiye’ye getirildi. Ankara’ya gelen Filistinliler arasında bir kadın da yer aldı. Türkiye’ye gelen Filistinlilerden 10 erkeğin Hamas, kadın Filistinlinin ise El Fetih’den olduğu öğrenildi.



Gece yarısından sonra Esenboğa Havaalanı’na indi. Uçaktan ilk inen Filistinli kadın oldu. Gelenlerin tamamı eğilerek aynı anda toprağı öptüler, zafer işareti yaptılar. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Nebil Maruf da gelenleri uçağın içine girerek karşıladı.



Velid 19 yıldır İsrail’de



Takas’a konu olan 1027 mahkum içindeki en yetkili isim de Türkiye’ye gönderildi.

1992 yılından beri İsrail hapishanelerinde yatan, 16 kez müebbet ile 21 yıl hapis cezası bulunan Kassam Tugayları kurucusu ve lideri olan Zekeria Velid Akl, Mısırlı yetkililere teslim edildikten sonra Türk hükümetinin gönderdiği özel uçakla Türkiye’ye geldi. 3 Temmuz 1963’te Nuseirat mülteci kampında dünyaya gelen Akl, İsrail tarafından topraklarından sürülen orta halli bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta İslami eğitim aldı ve İsrail karşıtı hareketlerle ilgilenmeye başladı.





Gazze’de öğretmenlik eğitimi aldığı sırada Hamas’a katıldı. Birkaç yıl sonra da Hamas’ın silahlı kolu olan İzzeddin el Kassam Tugayları’nın kuruluşunda yer aldı. Örgütün önde gelen komutanlarından birisi olan Velid, o sıralar İsrail’in en büyük istihbarat kaynağı olan Filistinli muhbirlerin yakalanmasından sorumluydu.





Örgüt üyelerine bomba yapımı konusunda eğitim veren ve saldırıları planlayan Velid 1992 yılında İsrail tarafından yakalandı. Evli, üç kız ve bir erkek çocuğu bulunan Velid, diyabet ve panik atak nedeniyle 1999 ve 2002 yıllarında iki kez komaya girerek hastaneye kaldırıldı.





Aile ‘sürgün’den memnun





İsrail’in Şalit’e karşılık serbest bırakılan en üst düzey yetkili Velid’in İstanbul’da polis korumasında yaşayacağı söyleniyor. Ancak ailesi onun Türkiye’ye sürgüne gönderilmesini memnuniyetle karşıladı. Velid’i karşılamak için oğlu, üç torunu, babası, kardeşleri Mısır’a Refah kapısına gitti. Babası Filistin basınına yaptığı açıklamada, “Oğlumun İsrail hapishanelerinde olacağına Türkiye’de kalması daha iyi” dedi. Velid’in oğlu ise babalarıyla birlikte Türkiye’ye giderek burada verilecek resepsiyona katılacaklarını açıkladı.





Davutoğlu’ndan takas tebriği





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı arayarak, takas anlaşmasının uygulanmasından dolayı tebrik etti. Abbas’ı telefonla arayan Davutoğlu, anlaşmadan ve takasın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahmud Abbas’ın da serbest bırakılan bazı Filistinlileri kabul ederek sürece katkıda bulunmasından dolayı Türkiye’yi kutladığı öğrenildi.



























