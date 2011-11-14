1 numara yakalandı





T24- Almanya’yı şoke eden aşırı sağcı terör örgütünün üyesi Beate Z. itirafçı olmayı kabul ederken, 7 yılda 8 Türk’ün ölüm emrini verdiği öne sürülen Holger G. adlı zanlı da dün yakalandı. Başbakan Merkel, “Bu yaşananlar bizi utandırmalı. Kurbanlara borcumuz var ve olayı tüm ayrıntılarıyla aydınlatmalıyız” dedi.













Hürriyet'in haberine göre, Almanya’da 2000-2006 yılları arasında 8’i Türk 9 yabancı esnafı öldüren Neo-Nazi terör örgütü sonunda çökertilirken, medyada yeni detaylar yayınlanıyor.

Üç teröristten Uwe M. (38) ve Uwe B. (34), yakalanacaklarını anlayınca karavanlarında intihar etmiş, hücrenin tek kadın üyesi olan Beate Z. (36) ise teslim olmuştu. Banka soygunu, bombalı saldırı, 8 Türk, bir Yunanlı ve bir de Alman polisi olmak üzere en az 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve susma hakkını kullanan Beate Z.’nin, cezasının hafifletilmesi durumunda itirafçı olmayı kabul ettiği bildirildi.

1998’den 2001 yılına kadar yaşanan herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilen Beate Z.’den bilgi almak için hakim ve savcıların onunla pazarlığa sıcak bakacağı tahmin ediliyor. Bild am Sonntag Gazetesi’nin bu haberi yayınladığı dün, Holger G. isimli bir zanlı daha Hannover yakınlarında yakalandı.





Nüfus cüzdanını vermiş





Holger G.’nin diğer teröristlere yardım ve yataklık ettiği, öldürülen yabancılar için infaz emrini verdiği sanılıyor. “Nasyonalsosyalist Yeraltı” (NSU) adlı örgütün üyesi olmakla da suçlanan 37 yaşındaki Holger G.’nin, teröristlerin sorun yaşamadan Almanya’da kalabilmeleri için kendi nüfus cüzdanını verdiği de öğrenildi. Holger G.’nin, kimliğinin kaybolduğuna dair polise başvurmadığı vurgulandı.

Teröristlerin 2007’de 22 yaşındaki kadın polis memuru Michele K.’yı öldürdükten sonra Holger G. adına bir karavan kiraladıkları da ortaya çıktı. Teröristlerin Holger G.’ye yardımları için 20 bin Euro ödediği de sanılıyor. İki erkek terörist, 4 Kasım’da bir banka soygunu kötü gidince yakalanacaklarını anlayıp karavanı kundaklayarak intihar etmişlerdi.





Komisyon kuruluyor





Bild Online’ın haberine göre karavanda, sadece gizli servis çalışanlarına verilen cinste pasaportlar bulundu. Beate Z.’nin Alman iç istihbarat kuruluşu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ajanlarından “Otto” kod adlı Tino B.’den yardım aldığı da öne sürüldü. Thürnigen Eyaleti İçişleri Bakanı Jörg Geibert, teröristlerin istihbarat kurumlarıyla ilişkilerini ve faaliyetlerini araştırmak amacıyla bir komisyon kurulacağını söyledi. Kurulacak komisyona hiçbir istihbarat yetkilisi alınmayacak ve komisyon başkanlığı da Federal Yargıtay yargıçlarından birisi tarafından yürütecek. Komisyon yarın yapılacak basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılacak.





Kurbanlara borcumuz var





Almanya Başbakanı Angela Merkel ülkelerinde bu tür olaylar yaşanabildiği için utanç duymaları gerektiğini ve olayı aydınlatmanın kurbanlara karşı borçları olduğunu söyledi. Aşırı sağcı grubun Alman iç istihbarat örgütleriyle bağlantılı olduğu yorumlarına karşılık Merkel iddiaların “sonuna kadar soruşturulacağı” teminatını verdi. Dün konuyla ilgili olarak ARD televizyonuna konuşan ve ilk bulguları alarm verici olarak niteleyen Merkel, “Kurbanların sevenleri bilsin ki Almanya bu olayın kaynağına inmek için elinden geleni yapacak ve bulguları açıklayacaktır. Çünkü bu, bizim, hayatlarını kaybedenlere borcumuzdur. Kuşkusuz bu, aşırı sağın en rezil hali ve bu ülkede böyle şeyler olabildiği için utanmalıyız” dedi.





Pembe panterli terör DVD’si





Teröristlerin, kapağında çizgi film kahramanı Pembe Panter’in resminin bulunduğu bir DVD hazırladıkları ortaya çıktı. Türk kurbanlarla ilgili haberlere de yer verdikleri DVD’nin kapağına 6 Nisan 2006’da öldürülen Halil Yozgat’ın resmini koyan teröristler, ‘Öldürülen 9. Türk’ yazdı. Almanya haritası üzerinde cinayetlerin işlendiği kentleri işaretleyerek “Almanya Turu” da yazdılar.