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Spor

1 numara tartışması

13 Nisan 2009 14:29


Rus Dinara Safina, dünya tenisinin zirvesine oturmaya hazırlanıyor. Safina'nın, 20 Nisan'da açıklanacak sıralamada en başa geçecek olması, şu anda 1 numarada bulunan Serena Williams'ın tepkisini çekti.

Jelena Jankovic'in ardından, kariyerinde Grand Slam zaferi bulunmayan bir bayan raket daha, dünya sıralamasında zirveye yerleşmeye hazırlanıyor.

Profesyonel bayan tenisinin yönetici organı WTA, Rus Dinara Safina'nın, 20 Nisan'da açıklanacak yeni listede 1 numara ilan edileceğini açıkladı.

Geçen yıl Montreal, Los Angeles, Berlin ve Tokyo turnuvalarını kazanan Safina'nın, Fransa ve Avustralya Açık'ta birer finali bulunuyor.

Zirvedeki yerini Safina'ya terkedecek Serena Williams ise bir kez daha puanlama sistemini eleştirdi.

Son 12 ayda, Avustralya ve Amerika Açık'ı kazanan, Wimbledon'da da final oynayan Amerikalı tenisçi, kariyeri boyunca hiç büyük turnuva kazanamamış bir tenisçinin ilk sıraya yerleşmesinin doğru olmadığını savundu.

Safina ise Williams'ın eleştirilerine, "Geçen yıl aldığım sonuçlardan gurur duyuyorum. Önümüzdeki aylarda herkese 1 numaraya layık olduğumu göstereceğim" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz haftalarda da, İsviçreli Roger Federer, Grand Slam zaferi bulunmayan Jelena Jankovic'in bayanlar sıralamasının zirvesine çıkmasını eleştirmiş ve puan sisteminin değiştirilmesini istemişti.

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