1 numara nakavt!



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık tek bayanlar 4. tur mücadelesinde, dünyanın bir numaralı raketi Sırp Jelena Jankovic, Fransız tenisçi Marion Bartoli'ye 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek, turnuvaya veda etti.



Bartoli maçı 3 ace ve 34 winner ile tamamlarken, Jankovic'e hiç üstünlük fırsatı vermedi. Büyük bir başarıya imza atan Bartoli, çeyrek finalde Rus Vera Zvonareva ile mücadele edecek.



Avustralya Açık tek bayanlar 4. turda tamamlanan maçlar:



Jelena Jankovic (1) - Marion Bartoli (16) 1-6, 4-6

Dinara Safina (3) - Alize Cornet (15) 6-2, 2-6, 7-5

Nadia Petrova (10) - Vera Zvonareva (7) 5-7, 4-6



