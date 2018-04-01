1 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Fortuna Düsseldorf\'ta forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan: \"Süper Lig\'den teklif almadım\"
*Şu anki takımımla büyük hedeflerimiz var, buraya tam konsantre olmak istiyorum\"
SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor
13.30 Göztepe - Kasımpaşa
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray - Trabzonspor
FENERBAHÇE
-Sarı lacivertli takım Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak
-Kafile, Kayseri\'ye gidecek
17.30 Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe Kayseri Şubesi üyelerinin katılımı ile sosyal tesislerin temeli atılacak. Yaklaşık 16 bin metrekarelik arazide hazırlanan proje için inşaat çalışmaları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Grandmedıcal Manisaspor
15.30 Adanaspor - Samsunspor
15.30 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
18.00 Eskişehirspor - Balıkesirspor Baltok
18.00 Denizlispor - MKE Ankaragücü
TFF 2\'inci Lig ve 3\'üncü Lig\'de 29\'uncu hafta maçları oynanacak.
HENTBOL
16.00 Beşiktaş Mogaz, Süper Lig\'in 23. haftasında Antalyaspor ile yapacağı maçta berabere bile kalsa, sezonun bitimine 3 hafta kala art arda 10\'uncu, toplamda 14\'üncü şampiyonluğunu ilan edecek.
BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Tofaş - Gaziantep Basketbol
15.15 Yeşilgiresun Belediyespor - Galatasaray Odeabank
17.00 Muratbey Uşak - Anadolu Efes
19.30 Eskişehir Basket - Darüşşafaka
-Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi-
14.00 OGM Orman Gençlik - Çukurova Basketbol
16.00 Fenerbahçe - Samsun Canik Belediye
VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
16.00 Afyon Bld. Yüntaş - Fenerbahçe
16.00 Arkas Spor - Halkbank
KANO
Durgunsu Bahar Kupası yarışları, Muğla Köyceğiz\'de tamamlanacak.
GÜREŞ
- 17 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası Gebze\'de sona erecek.