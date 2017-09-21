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1 motosiklette 6 kişi

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik İlçesi'nde yol denetimi yapan trafik polisi ekipleri bir motosiklete binen 4'ü çocuk 6 kişi olduğunu tespit etti

21 Eylül 2017 21:16

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İznik İlçesi\'nde yol denetimi yapan trafik polisi ekipleri bir motosiklete binen 4\'ü çocuk 6 kişi olduğunu tespit etti. Polis, motosiklete el koydu.
İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan kazalar sonrası aldığı yol önlemlerini artırdı. Polisler, ilçe merkezinde gördükleri plakası olmayan ve üzerinde 4\'üç çocuk 6 kişi bulunan Suriyeli ailenin bindiği motosikleti durdurdu. Motosikleti fotoğraf ile görüntüleyen polisler, trafikte kaydı bulunmayan motosiklete el koyarken sürücüye toplam 2 bin 300 lira para cezası kesti. Yetkililer, bu denetimlerin bundan sonrada süreceğini söyledi.

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