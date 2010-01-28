1 miyon Euro'luk tekne

T24- Deniz tutkunlarını buluşturan Avrasya Boat Show'da bu yıl küçük, orta ve mega büyüklükte yaklaşık 200 tekne sergilenecek.









CNR Ekspo Fuarcılık tarafından, Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) desteğinde düzenlenen Avrasya Boat Show 2010, 12-21 Şubat 2010 tarihleri arasında CNR Expo Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalyan tekne üreticisi Sessa firmasının değeri 1 milyon euro olan ve Avrupa'da ''özel yapım bir mücevher'' olarak nitelendirilen C52 modelinin Avrasya Boat Show'da görücüye çıkacağı belirtildi.



Deniz tutkunlarını buluşturan Avrasya Boat Show'da bu yıl küçük, orta ve mega büyüklükte yaklaşık 200 teknenin sergileneceği kaydedildi.























İtalya'nın önde gelen tekne üreticilerinden Sessa'nın tüm dünyada merakla beklenen C52, C46 ve C38 modellerinin de Türkiye'de ilk kez Avrasya Boat Show'da denizseverlerin karşısına çıkacağı dile getirilen açıklamada, şöyle denildi:





"Türkiye pazarına iş ortağı Trio Deniz Araçları ile giren İtalyan üretici Sessa'nın C52 modeli 1 milyon avro (2,1 milyon TL) değerinde. 'Geleneksel' ve 'Yenilikçi' olmak üzere iki farklı iç tasarım konseptini bünyesinde barındıran Sessa C52 sınıfındaki rakiplerine meydan okuyor.























Sergilenecek Sessa'lar içerisinde en büyük tekne 15,90 metrelik boyu ile C52. Açılır tavanı, biri havuzlukta olmak üzere çift mutfağı, hidrolik denize iniş merdiveni, HansGrohe imzalı su masajı sistemli, Spa kalitesinde çift banyosu ile C52 dikkati çekiyor".





Avrasya Boat Show 2010'a 250 firmanın yaklaşık 2 bin ürün ile katıldığı ifade edilen açıklamada, fuarda görülebilecek markalar arasında Azimut, Chris Craft, Northstar, Jeaneau, Benetau, Princess, Absolute, Dominatör, Searay, Marquis, Rockharbour, Elan, Rinker, Alson, Bavaria, Galeon, Bayliner, Meridien, Hanse, Liberty, Larson, Stingray ve Rinker'in de yer aldığı bildirildi.