-1 MİLYON PİLOT VE TEKNİSYENE İHTİYAÇ DUYULACAK SİNGAPUR (A.A) - 16.09.2010 - Dünya havacılık sanayisinin 20 yıl içinde bir milyondan fazla pilot ve teknisyene ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Amerikan uçak üreticisi Boeing şirketinin üst düzey yetkilisi Roei Ganzarski, Singapur'da bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, tahminlerine göre, hem uçakların sayısının artması yüzünden, hem de emekliye ayrılan personelin yerine istihdam etmek üzere, 2010 ve 2029 yılları 466 bin 650 pilot ile 596 bin 500 bakım personelinin (teknisyen ve mekanisyen) işe alınması gerektiğini söyledi. Bu sektördeki büyümenin özellikle Asya'da, 180 bin 600 yeni pilot ile 220 bin teknisyenle Çin'de yaşanacağını belirten Boeing servis eğitim bölümü Başkanı Ganzarski, aynı dönemde Kuzey Amerika'da 97 bin 350 pilot ile 137 bin bakım personeline, Avrupa'da da 94 bin 800 pilot ile 122 bin bakım personeline ihtiyaç olacağını kaydetti. Boeing yetkilisi, 2029'a kadar sayısı 30 bini aşan uçağı uçuracak ve bakımını yapacak bu insanları eğitmenin görevleri olduğunu söyleyerek, 2009'da dünyadaki yolcu uçağı sayısının 18 bin 890'dan 2029'da 36 bin 300'e çıkmasının tahmin edildiğini belirtti. Dünyada 233 bin pilot faal olarak çalışıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Ajansı (IATA), bu yaz, ekonomik krizin ardından Asya'nın, özellikle de Çin'in etkisiyle, hava trafiğinde beklenenin çok üzerinde bir artış olduğunu bildirdi.