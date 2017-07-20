1 milyon ödüllü PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü

'Yeşil liste'de adı yer alan ve 1 milyon lira ödüllü PKK'nın Kars, Erzurum, Iğdır Bölge Sorumlusu 'Taylan' kod adlı Ferit Polat ölü olarak ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Temmuz 2017 günü Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa olarak Kağızman ilçesi yakınındaki Çemçe Dağlarının Sesveren Vadisinde barındığı öğrenilen terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyon düzenlendi.

Kağızman ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 7 PKK'lı ölü olarak ele geçirildi. PKK'lılar arasında 'yeşil liste'de ismi bulunan bölücü terör örgütünün sözde Kars, Erzurum, Iğdır 4'üncü Bölge Sorumlusu 'Taylan' kod adlı Ferit Polat'ın da bulunduğu tespit edildi. Adıyaman doğumlu, 30 yaşlarındaki Ferit Polat'ın yakalatılmasını sağlayanlara 1 milyon TL'ye kadar ödül verileceği duyurulmuştu.