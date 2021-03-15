"1 milyon motokuryenin yüzde 90'ı kayıt dışı"

Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, özellikle pandemi sürecinde artan siparişlerle ölümlü kazalarla gündeme gelen ve sayıları 1 milyona yaklaşan motokuryeleri şartlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Toruntay, şunları söyledi:

"Motokuryeler son yıllarda yeni bir meslek dalı olarak belirgin bir şekilde hayatımızda yer almaya başladı. Pandeminin dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına almasının ardından ise günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Motokuryelerin son senelerde kurmuş oldukları dayanışma dernekleri ve federasyonlarının verilerine göre ülkemizde 1 milyona yakın motokurye bulunmaktadır. SGK verilerine göre bu rakamın sadece yüzde 10’u resmi olarak bu alanda faaliyet gösteriyor. İş kodları, sigortaları, güvenceleri de bulunmuyor.

"Kazaların yüzde 11’ine motorlu araçlar karışıyor"

"Verilere göre, ülke genelinde yaşanan kazaların yüzde 11’ine motorlu araçlar karışıyor. Şehir içi kazaların yüzde 34’ü motorlu araçlarla yaşanırken, son bir senede sadece motokuryelerin karıştığı kazalarda ölüm oranı 200 civarında. Bu oran, yıllık trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 10’una tekabül etmektedir.

"Net bir meslek tanımları bile bulunmamaktadır"

"Her şeyden önce can taşıyan emekçilerimiz ne ticari olarak ne de sosyal yaşamda kendilerine göre oluşturulmamış şartlarda çalışmaktadır. SGK verilerinin 10 katı çalışanı olmasına rağmen, henüz net bir meslek tanımları bile bulunmamaktadır.

"Hükümetimizin, yeniden şekillenen bu meslek dalı için, yasal düzenleme, yeni mevzuat ve iş güvenliği noktasında denetleme mekanizması kurması gerekmektedir. İş kolları; yaptıkları işe bakılmaksızın, taşımacılık olarak belirlenmeli, taşımacılık ve kurye hizmetleri mevzuatları uygulanmalıdır. Trafik kontrollerinde kask ve ehliyetle birlikte SGK numarası da sorgulanabilmelidir. Bütün bu sorunlarla büyüyen bu mesleğin ve çalışanlarının, gün içinde her an farkında olmadan temas ettiğimiz insanlar olduğunu unutmayalım."