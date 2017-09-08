1 milyon kriptolu mesaj için özel ekip kuruldu

ByLock soruşturmasında şu ana kadar 18 milyon mesaj çözülürken, 1 milyon mesajın ise kriptolandığı tespit edildi. FETÖ yöneticileri arasında kritik talimatları içerdiği değerlendirilen mesajların çözümü için özel ekip görevlendirildi.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u MİT deşifre etmişti. Örgütün kullandığı programın sunucusu Litvanya'dan getirilerek MİT'te oluşturulan bilişim ekibi tarafından şifresi kırılarak örgüt içi yazışmaları içeren mesajlar ortaya çıkarılmıştı.

102 bin kişilik liste

Sabah gazetesinin haberine göre, MİT'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yaptığı çalışmalar sonucu programı telefon ve tabletlerine kurup yazışmalar yapanların 102 bin kişilik listesi tespit edilerek ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi. Darbe davası iddianamelerine bu mesajlar eklendi. Bunların yanı sıra Ankara Başsavcılığı'nca ByLock özelinde ayrı bir soruşturma dosyası oluşturuldu. Soruşturma dosyasına bugüne kadar deşifre edilen 18 milyon mesaj kondu. Örgütsel faaliyetler içeren mesaj içeriklerinin yanı sıra programda aktif olarak yer alanların örgüt trafiklerine yönelik soruşturmada, dikkat çeken bir ayrıntıya da ulaşıldı.

FETÖ'nün kriptolanmış programın içinde kriptolanmış mesajlar kullandığı tespit edildi. Bugüne kadar çözülemeyen 1 milyon kriptolu mesaja ulaşıldı. Bu mesajların çözümü için de bilişim uzmanlarından özel bir ekip kuruldu. Soruşturma birimleri ise mesajların örgütün üst düzey yöneticileri tarafından paylaşıldığı üzerinde duruyor. Örgütün kritik talimatlarını içerdiği için kriptolandığı değerlendirilen mesajların deşifresi halinde kilit isimler arasındaki iletişim trafiği de ortaya çıkarılacak.