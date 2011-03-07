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Dünya

1 MİLYON KİŞİNİN YARDIMA İHTİYACI VAR CENEVRE (A.A)

07 Mart 2011 23:03

-1 MİLYON KİŞİNİN YARDIMA İHTİYACI VAR CENEVRE (A.A) - 07.03.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerine göre, Libya'daki çatışmalar nedeniyle aralarında yabancı işçilerin de olduğu 1 milyona yakın kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor. BM yetkilileri, ayrıca Libya'daki çatışmaların yarattığı insani krizle baş edebilmek için 160 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Bu miktarın sadece önümüzdeki üç ay için yeteceğini belirten BM yetkilileri, krizin üç aydan fazla süreceğinin tahmin edildiğine işaret etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, Libya'yı terk eden 400 bin kişi ile ülke içinde 600 bin civarında kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. İhtiyaç olan paranın kamplar, gıda güvenliği, beslenme, sağlık, su ve temizlik için gerektiği belirtildi. Libya'nın Tunus, Mısır, Nijer ve Cezayir sınırından 20 Şubattan bu yana, ülkedeki yabancı nüfusun yaklaşık 15'ini oluşturduğu tahmin edilen 213 bin yabancı işçi kaçtı. Uluslararası mülteci örgütleri yetkilileri, önümüzdeki üç ay içinde yüzbinlerce kişinin daha sınırlara akın etmesinin beklendiğini söylüyor.

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