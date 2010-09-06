1 milyon kişi key parasını almaya gitmedi

T24 - Konut Edindirme Yardımı (KEY) hesaplarının tasfiyesi kapsamında yaklaşık 490 bin kişiye 200 milyon lira ödendi. 1 milyon kişi ise toplam 80 milyon lirayı henüz almaya gitmedi.



1,3 milyon kişiye ödeme yapılmasına ilişkin listenin, Resmi Gazete'nin 22 Ağustos'taki mükerrer sayısında yayımlanmasından sonra, geçen hafta sonu itibariyle 490 bin kişiye toplam 200 milyon lira ödendi.



Kişi başına ortalama ödeme 408 lira oldu

Tasfiye Halindeki Emlak Bankası, kurumların mart ayından sonra gönderdiği bilgiler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 milyon 496 bin 796 kayıt ve toplam 280 milyon lira ödeme içeren KEY ödeme listesi hazırlamış ve Emlak konut GYO'ya göndermişti. Liste 22 Ağustos Pazar günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 17 cilt olarak yayımlanmıştı.



Yetkililerin verdiği bilgiye göre, listede 1 milyon 496 bin 796 kayıt bulunmasına karşın, bir kişinin değişik kurumlarda çalışmış olması ve bütün işyerlerine ilişkin kayıtların listede yer alması nedeniyle ödeme yapılacak kişi sayısı 1,3 milyon civarında olacak. Liste kapsamında toplam 279 milyon 470,4 bin lira ödeme yapılması öngörülüyor.



Liste kapsamındaki kişilere, 23 Ağustos-3 Eylül döneminde TC vatandaşlık numaralarının son rakamına göre günler belirlenerek ödeme yapıldı. 3 Eylül'den itibaren listede adı bulunanlar, doğrudan Ziraat Bankası şubelerine başvurarak paralarını alabilecek.



Halen 1 milyon kayıtı içeren ve toplam 80 milyon lira ödeme bulunan hak sahipleri henüz şubelere uğramadı. Genellikle az miktarda KEY parası bulunanlar şubelere bu parayı almak için gitmiyor.



KEY için bu yıl martta yayımlanan ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılan nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına, ilgili kanun uyarınca ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanmıştı.



İlk ilan tarihinden sonraki listelerde isimleri yer alan hak sahiplerine ise her ilan dönemi için başlangıçtaki yüzde 10 artışa ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanıyor.



