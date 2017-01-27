T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

1 milyon işsize 10 milyarlık destek planı yolda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, işsizlere yönelik destek planını açıkladı

27 Ocak 2017 22:25

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu "1 milyon işsize iş arayan insana 10 milyarlık desteği planladık. Bu yıl 300 bin kişiye destek vereceğiz. Aktif iş gücüne destek verilecek. Çalışan sayısını artırana destek vereceğiz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, NTV'nin sorularını yanıtladı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

 

Torun bakımına maaş kriteri

 

Yapılacak net ödeme Başbakanımızla görüştükten sonra belirlenecek. Şu anda asgari ücretin yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Kesinleştiğinde net rakam açıklanacak. Salı veya Çarşamba günü protokol açıklanacak. İstanbul ve Bursa belli, diğer 3 il de belli olacak ve 5 bin doğum yapmış anneye 1 yıllık proje bazında asgari ücretin yüzde 30'u kadar bir rakamla sahaya çıkacağız. Her ay bu projeyi takip edeceğiz. Şubat ayında illerdeki talepleri alıp Mart ayında uygulanmaya başlanacak. Gelir düzeyi düşük annelerden oluşacak. Büyükanneye emekli maaşı olsa da maaş verilecek.

Emeklilikte yaş sınırı

Ortalamamız şu anda 52. OECD ülkelerinde böyle bir rakam yok. Reel olandan yana olmamız lazım. Bu rakamı 65' taşıyacağız.

 

Sağlık sigortası

 

Türkiye sağlık sigortasında dünyada neredeyse örneği olmayan tek ülke. Yüzde 99,5 istediği hastaneden sağlığa ulaşabiliyor, farklı alternatiflere yönelebiliyor. Sağlık sigortası için toplanan primler harcamayı karşılıyor açık yok. Emeklilerdeki yük nedeniyle hazineden destek alıyoruz. Bizim sağlık uygulamalarının da yeni vizyonlar için Sağlık Bakanlığı ile entegre olarak yeni çalışmalar yapacağız.

 

İstihdamı artırma projeleri

 

1 milyon işsize iş arayan insana 10 milyarlık desteği planladık. . Bu yıl 300 bin kişiye destek vereceğiz. Aktif iş gücüne destek verilecek. Çalışan sayısını artırana destek vereceğiz.

 

ETİKETLER

işsizlikdestek planımehmet müezinoğluÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıdestek planı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24