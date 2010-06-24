1 milyon genç mesleki eğitime girecek

T24 - Önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon genci iş sahibi yapması beklenen Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) ile yılda 9 bin 858 kurs açılarak işsizler eğitilecek. İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin katılabileceği programa gençlere eğitim süresince günlük 15 lira yevmiye ve staj süresinde de maaş verilecek.



Ekim ayında başlayacak Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) yılda 200 bin genci eğiterek 5 yılda toplam 1 milyon genci meslek sahibi yapacak. Yılda 9 bin 858 kursun düzenleneceği UMEM projesi kapsamında 2 ile 6 ay arasında eğitim görecek gençler, eğitimden sonra ise eğitim kadar staj yapacak. Proje kapsamında eğitim süresince günlük 15 TL yevmiye ve staj süresinde de maaş verilecek.





Protokol imzalandı



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte imzaladığı UMEM protokolünü, işsiz gençlerin eğitimi için toplam 119 milyon 270 bin TL’lik proje oluşturdu. Başarılı kursiyerlerin yüzde 90’nın istihdam edileceği projede yılda 9.9 bin kursun açılması, 197.2 bin işsize eğitim verilmesi hedefleniyor.





Altın bilezik



10 Ekim’de eğitime başlanacağını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, bu konuda şu bilgileri verdi: “Eğitim süresi 2 ila 6 ayasında olacak. Staj süresiyle eğitim süresi en az 5 ay olacak. Eğitim süresi ne kadarsa en o kadar staj yapma süresi olacak. Bu gün bu projeyle eski geleneksel tabiriyle biz bir milyon gence altın bilezik vereceğiz.”





Garanti altında



Gençlerin hem ihtiyaç olan beceriyi öğrenecekleri hem de kurs ve staj boyunca ceplerine 15 TL yevmiye günlük para koyacaklarını vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ayrıca iş kazasına karşıda sigortalanacaklar. Her şeyleri garanti altında. İşyerinde de maaşlı çalışacaklar. İşyerlerine bu eğitimi vermeden önce işletmelere sizin ne tip ara eleman ihtiyacınız var diye soruyoruz. Saha çalışmasını yapıyoruz.”





Mesleki eğitimin payı 7 yılda yüzde 45’e çıktı



Mesleki ve teknik eğitimdeki gelişmelere de değinen Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, şu bilgileri verdi: “Mesleki ve teknik eğitim modüler olarak sektörün beklentilerine göre yeniden yapılandırıldı. Eğitim sistemi içinde mesleki eğitimin payı son 7 yılda yüzde 28’den yüzde 45.6’ya çıkarıldı. İşsizliğin azaltılması çok önemli.”





İşveren, eğitimli eleman istiyor



Projenin kriz öncesi başladığını hatırlatan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, işverenin de bu konuya çok önem verdiğini anlattı. Hisarcıklıoğlu, bunu şöyle anlattı: “Bu proje TOBB ve TEPAV olarak yürütülüyordu. Başbakan’ın bize çağrısından önce zaten kurumsal olarak hepimizin ortak sorunuydu işsizlik. Kriz öncesinde Türkiye’de işsizlik seviyesi yüzde 10’lar seviyesindeydi. O zaman başlamıştı bu proje. Şuanda bunu neticelendirdik. Biz Oda Başkanlarıyla yaptığımız toplantıda ‘siz hangi noktalarda elaman istihdam edersiniz’ diye sordum yüzde 80’i dediki ‘mesleki eğitimlerini almışlarsa biz istihdam imkanı sağlarız’ cevabını verdi.”





Ülkenin geleceği



Mesleki eğitime duyulan ihtiyacın birikmiş sorunlarla da sınırlı olmadığına işaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Cep telefonları çıktığından beri nasıl cep telefonu modellerini takip edemez olduysak mesleki ihtiyaçları takip etmekte de zorlanıyoruz. Bu nedenle mesleki eğitim kursları giderek hayatın bir gerçeği haline geldiği. İş dünyası olarak işsizlik sorunu ülkenin geleceğini tehdit ediyor. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Bu bir meslek edindirme seferberliğidir, istihdam seferberliğidir. Bu projeyle işsiz vatandaşlarımızın yanında olacağız, onlara hoca olacağız, usta olacağız, ekmek olacağız.”





Yılda 200 bin işsize eğitim



Yılda 9 bin 858 kurs düzenlenecek.

200 bin işsiz eğitimlerden yararlanacak.

5 yılda 1 milyon işsiz eğitimden geçirilecek.

Eğitilen tüm işsizler işyerlerinde staj görecek.

Başarılı kursiyerlerin yüzde 90’ı istihdam edilecek.

21 farklı alanda eğitim verilecek.

Projenin toplam bütçesi 119 milyon 270 bin lira.



Eğitim verilmesi planlanan alanlardan bazıları



Endüstriyel Bakım Onarım.

CNC tezgahları kullanımı.

Tekne model tasarımı.

Asansör bakım onarımı.

Beton örme demirciliği ve kalıpçılık.

Bilgisayar destekli pano tasarımı.

Klima sistemleri bakım ve onarımcısı.

Elektro-mekanik taşıyıcılar.

Vinç operatörü.

Otomotiv mekanikerliği.





