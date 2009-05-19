1 milyon eleman aranıyor!

Krizin etkilerinin hissedilmeye başlanmasıyla eleman alımını durduran firmalar yeniden hareketlendi. Ekonomik tedbir paketleriyle sağlanan ÖTV indirimi, sektörleri yeniden hareketlendirdi.



Takvim gazetesinin haberine göre, Şubat ve Mart'ta yaşanan işsizlikteki rekor artışların ardından firmalar birbiri ardına eleman alacaklarını açıklamaya başladı. Otomotivden mobilyaya, perakendeden finansa birçok sektörün yanı sıra, devlet de toplamda 863 bin kişi alacağını açıkladı. Yıl sonuna kadar ise bu rakamın 1 milyonu bulması bekleniyor.



Devlet 570 bin işçi alacak



Hükümet, en az 500 bin kişinin asgari ücretle kamuya yararlı işlerde çalıştırılması için özel istihdam paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan pakete göre işe alınanlar okulların bakımonarımı, otoyol kenarlarının temizliği gibi işlerde çalışacak. Ayrıca, devlet bu yıl 35-40 bini öğretmen, 15 bini polis, 7-8 bini de öğretim ve araştırma görevlisi olmak üzere 70 bin civarında da memur alacağını açıkladı.



Belediyelerde kolları sıvadı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 2010 Kültür Başkenti için 250 bin lale yetiştiricisiyle anlaşma yapıldı. Bayrampaşa Belediyesi: Yıl sonunda açılması planlanan, Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul Alışveriş Merkezi ile 16-35 yaş arası, işi olmayan ve en az ortaokul mezunu 3 bin işsize iş olanağı sağlanması amaçlanıyor.



Çocuk sigortalıların yüzde 85'i 'yalan' çıktı



Erken emekli olsunlar diye her yaştan çocuğu sigortalı yapan ailelerle ilgili denetimler bütün hızıyla sürüyor. Denetimler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müfettişleri ve kontrol memurları tarafından 18 yaş altındaki sigortalıların fiilen çalışıp çalışmadığına bakılıyor.



Yarısı denetlendi



SGK'nın Şubat ve Mart ayına ilişkin verilerine göre; şu ana kadar 18 yaş altındaki 106 bin 962 sigortalı için denetim talebinde bulunuldu. Talepte bulunulanların yaklaşık yarısına yönelik denetimler yapıldı.



Yasal işlem yapıldı



Denetimler sonunda 40 bin 708 çocuğun fiilen çalışmadığı, 4 bin 816 çocuğun ise fiilen çalıştığı tespit edildi. Bu arada, 2 bin 83 çocuğun sigortalılık durumuna ilişkin denetimin sürdürülmesine karar verildi. Şu ana kadar yapılan denetimlerde çocuk sigortalıların yaklaşık yüzde 85'inin fiilen çalışmadıkları halde sigortalı gösterildikleri belirlendi. Bu tespitler üzerine fiili olmayan sigortalıkların iptali için gerekli işlemler yapıldı.



Özel sektör kriz dinlemiyor



Boydak Holding: Kayseri, Adapazarı ve Bursa'daki 3 ayrı fabrika için 500 kişi alınacak.

* CarrefourSA: Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, CarrefourSA'nın yıl sonuna kadar 2 bin 500 kişi alacağını açıkladı.

* TeknoSA: TeknoSA Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yıl bin kişiye daha istihdam yaratacaklarını söyledi.

* Tosyalı Holding: Demir-çelik sektöründe bin kişilik istihdamını, 2009 yılında 2 bine çıkarmayı hedefliyor.

* Flatofis Çarşı (AVM): Sinpaş Yapı tarafından inşa edilen Flatofis'in çarşı bölümüne 2 bin kişi alınacak.

*Gates: Gates, İzmir'deki fabrikasında motor gömleği ve piston üretimi yapacak. 500 kişiyi istihdam edecek.

* Kapadokya Tekstil: Türk-Hollanda ortaklı Kapadokya Tekstil yeni yatırımla 250 olan istihdamını bine çıkaracak.

* Eldor: Otomotiv kablo sistemlerini üreten İtalyan Eldor yeni makine parkı kuruyor. 500 yeni eleman alacak.

* Baykal Mobilya: Baykal Mobilya, yatırımlarını artıracak. Bu yatırımlarla 2010'a kadar bin 250 yeni eleman alacak.

* Oschatz: Başbakanlık Yatırım Ajansı ile Oschatz Enerji ve Çevre Koruma Tesisleri tarafından yapılan ortak açıklamada; Kocaeli Serbest Bölgede, toplamda 30 milyon dolar tutarında gerçekleşecek yeni yatırımın, yıl sonuna kadar 450 istihdam sağlayacağı belirtildi.

* Dörtyol-Atakaş Şirketler Grubu: Grubun Rus ortağı ile Dörtyol'da inşaatına başladığı ve 2010'da tamamlanması hedeflenen fabrikanın, 2 binden fazla kişiye istihdam yaratacağı belirtildi.

* Carl Kittel Automotive Sanayi: Presli alüminyum ve plastik enjeksiyon parçaları üretecek olan Alman Carl Kittel Automotive Sanayi firması, Kütahya'da yapacağı fabrikada 550 kişi istihdam edecek.

* Millenicom Türkiye: Telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Millenicom Türkiye, 2009 yılında yurt çapında 450 kişiye daha istihdam açacak.

* Zorlu Holding: 2010 sonuna kadar 3 bin yeni istihdam açacak.

*HP: Türkiye yatırımında 2010 sonuna kadar 2 bin yeni eleman alacak.

* Jolly Tour: 800 yeni istihdam imkanı açacak.

* Migros: 2010 sonunda 12 bin kişiyi daha işe alacak.

* Gezer Ayakkabı: 750 kişiye yeni istihdam yaratacak.

* Turkcell: Çağrı merkezine bin kişi istihdam edecek.

* Sönmez Holding: Bin kişi istihdam edecek.

* Ağaoğlu: 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

* CRH: Alman otomotiv koltuk devi CRH, 400 kişilik istihdam yaratacak.



Bankalar



* Ziraat Bankası: 2000 kişi

* İş Bankası: 2009'da 80 şube açacak. Personel sayısını ise belirlemedi.

* Garanti Bankası: 300- 400 kişi

* Finasbank: 650-700 kişi

* Denizbank: 474 kişi



